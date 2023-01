Axar Patel- Meha Patel Wedding: టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌ పెళ్లి పీటలెక్కాడు. తన చిరకాల ప్రేయసి మెహా పటేల్‌ను వివాహమాడాడు. వడోదరలో బంధుమిత్రులు, శ్రేయోభిలాషుల ఆశీర్వాదాలతో మెహాతో ఏడడుగులు నడిచాడు. గురువారం జరిగిన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

కాగా పెళ్లి నేపథ్యంలో సెలవు తీసుకున్న అక్షర్‌ పటేల్‌ న్యూజిలాండ్‌తో స్వదేశంలో వన్డే సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. ఇక ఇటీవలి కాలంలో పూర్తిస్థాయి ఆల్‌రౌండర్‌గా సత్తా చాటుతున్న ఈ లెఫ్టార్మ్‌ స్పిన్నర్‌.. శ్రీలంకతో టీ20 సిరీస్‌లో అదరగొట్టాడు.

ఇక వ్యక్తిగత విషయానికొస్తే.. మెహాతో గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న అక్షర్‌ పటేల్‌ గతేడాది తన పుట్టినరోజున ఆమె చేతివేలికి ఉంగరం తొడిగి నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ జరిగిన ఏడాది తర్వాత తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు మెహాను పెళ్లాడి వైవాహిక బంధంలో అడుగుపెట్టాడు. కాగా మెహా న్యూట్రిషనిస్ట్‌, డైటీషియన్‌గా పనిచేస్తున్నారు. వీరి పెళ్లికి అక్షర్‌ స్నేహితుడు, క్రికెటర్‌ జయదేవ్‌ ఉనాద్కట్‌ కుటుంబంతో హాజరయ్యాడు.

ఇదిలా ఉంటే టీమిండియా మరో స్టార్‌ క్రికెటర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ జనవరి 23న బాలీవుడ్‌ నటి అతియా శెట్టిని పెళ్లాడిన విషయం తెలిసిందే. మూడు రోజుల(జనవరి 26) తర్వాత అక్షర్‌ కూడా ఈవిధంగా శుభవార్త చెప్పడంతో ఫ్యాన్స్‌ తమ అభిమాన క్రికెటర్‌కు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ సోషల్‌ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నారు.

Axar Patel married to me, took seven rounds with his meha in Vadodara... #axarpatel #mehapatel pic.twitter.com/yimPDvfUaD

— Meha Patel (@Meha_Patela) January 27, 2023