న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న అంధుల వన్డే క్రికెట్‌ సిరీస్‌లో ఆసీస్‌ ఆటగాడు ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. కామన్‌వెల్త్‌ బ్యాంక్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా కివీస్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఆసీస్‌ బ్యాటర్‌ స్టెఫన్ నీరో ఏకంగా ట్రిపుల్‌ సెంచరీ బాది చరిత్ర సృష్టించాడు. టీ20ల ప్రభావం కారణంగా వన్డేల్లో డబుల్‌ హండ్రెడ్‌ చేయడమే గగనమైన ఈ రోజుల్లో ఓ అంధ క్రికెటర్‌ ట్రిపుల్‌ సాధించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. కామన్‌వెల్త్‌ బ్యాంక్‌ అంధుల సిరీస్‌లో భాగంగా బ్రిస్బేన్‌ వేదికగా కివీస్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఆసీస్‌ బ్యాటర్‌ స్టెఫన్ నీరో కేవలం 140 బంతుల్లో 49 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో 309 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఫలితంగా ఆసీస్‌ నిర్ణీత 40 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 542 పరుగుల భారీ స్కో్‌ర్‌ చేసింది. అనంతరం ఛేదనకు దిగిన కివీస్‌ కేవలం 272 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. ఫలితంగా ఆస్ట్రేలియా 270 పరుగుల భారీ తేడాతో న్యూజిలాండ్‌ను మట్టికరిపించింది.

