ఇంగ్లండ్‌ స్టార్‌ క్రికెటర్‌ జో రూట్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. యాషెస్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌ వేదికగా తొలి టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచరీ చేసిన రూట్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 46 పరుగులు చేసి స్టంపౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. అయితే తన టెస్టు కెరీర్‌లో రూట్‌ స్టంప్‌ అవుట్‌గా వెనుదిరగడం ఇదే తొలిసారి. ఈ క్రమంలో ఔటయ్యి కూడా రూట్‌ ఒక రికార్డు అందుకున్నాడు.

కెరీర్‌లో 130 టెస్టులాడిన రూట్‌ 11,168 పరుగులు చేసిన అనంతరం తొలిసారి స్టంప్‌ ఔట్‌ అయి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. తొలి స్థానంలో విండీస్‌ దిగ్గజం చందర్‌పాల్‌ 11,414 పరుగులు చేసిన తర్వాత తొలిసారి స్టంపౌట్‌ అయ్యాడు.మూడో స్థానంలో గ్రేమీ స్మిత్‌ 8800 పరుగులు చేసిన తర్వాత, టీమిండియా నుంచి కోహ్లి 8195 పరుగులు, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ 7419 పరుగులు చేసిన తర్వాత స్టంపౌట్‌ అయి నాలుగు, ఐదు స్థానాల్లో నిలిచారు.

ఇక టెస్టు క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసి ఒక్కసారి కూడా స్టంపౌట్‌ కాని ఆటగాడిగా మహేల జయవర్దేనే నిలిచాడు. టెస్టుల్లో 11,814 పరుగులు చేసిన జయవర్దనే ఒక్కసారి స్టంపౌట్‌ కాకపోవడం విశేషం.

After 11,168 runs, Joe Root has been stumped for the first time in Tests!

(h/t @sirswampthing) #Ashes pic.twitter.com/X1XackGAYa

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 19, 2023