ఐపీఎల్‌ 2025లో ఫైవ్‌ టైమ్‌ ఛాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చి పాయింట్ల పట్టికలో చిట్ట చివరి స్థానంలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ జట్టు సిస్టర్‌ ఫ్రాంచైజీ టెక్సాస్‌ సూపర్‌ కింగ్స్‌ మాత్రం ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మేజర్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌-2025లో అంచనాలకు మించి రాణిస్తూ సత్తా చాటుతుంది. టీఎస్‌కే ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఘన విజయాలు సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

లాస్‌ ఏంజలెస్‌ నైట్‌ రైడర్స్‌తో ఇవాళ జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీఎస్‌కే 57 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, సీజన్‌లో తమ రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో సూపర్‌కింగ్స్‌ తరుపుముక్క నూర్‌ అహ్మద్‌ (4-0-25-4) చెలరేగిపోయాడు. ఫలితంగా సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఓ మోస్తరు లక్ష్యాన్ని కూడా విజయవంతంగా కాపాడుకుంది.

- 2 POTM with CSK.

- 1 POTM with TSK.



NOOR AHMAD IS RULING FOR SUPER KINGS FRANCHISE IN 2025 💛 pic.twitter.com/4BWZruY26Q

