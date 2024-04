అప్పుడు మోదీ ఎక్కడున్నారు? కర్ణాటక సీఎం ట్వీట్

బెంగళూరు: టెక్ సిటీ బెంగళూరును కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ట్యాంకర్ సిటీగా మార్చిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎద్దేవా చేశారు. నగరం నీటి కోసం ట్యాంకర్ల మీద ఆధారపడుతోంది. ఎక్కువ నీటిని వినియోగిస్తే జరిమానా కట్టాల్సిన స్థాయికి బెంగళూరు చేరిందని మోదీ అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బెంగళూరును ట్యాంకర్ మాఫియాకు వదిలేసిందన్నారు.

మోదీ వ్యాఖ్యలపైన కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య స్పందించారు. ప్రజల కోసం 24x7 పని చేస్తానని పేర్కొన్నప్పటికీ, కర్ణాటకలో వరదలు వచ్చినప్పుడు, కరువు ఏర్పడిన సమయంలో మోదీ ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈ 24x7 వెనుక అసలు కథ ఏమిటి? ఇది మొత్తం పీఆర్ మాదిరిగా ఉందని సిద్దరామయ్య తన ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు.

కర్నాటకలోని మొత్తం 28 లోక్‌సభ స్థానాలకు రెండు (ఏప్రిల్ 26, మే 7) దశల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. కర్ణాటకలో బీజేపీ ప్రభుత్వం తన వాహా చాటుకోవడానికి పాటుపడుతోంది. ఇందులో భాగంగానే దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా తమ ఆధిక్యాన్ని పెంచుకోవడానికి కృషి చేస్తున్నారు.

Claims of working 24x7 for the people, yet where was he during Karnataka’s floods and droughts?

So, what’s the real story behind this '24x7'?

Sounds like it's all PR, all the time!#Modis24x7

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 20, 2024