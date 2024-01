HYD: ఫార్ములా ఈ-రేసింగ్‌ రద్దు.. కేటీఆర్‌ సీరియస్‌ కామెంట్స్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌ వేదికగా జరగాల్సిన ఫార్ములా ఈ-రేస్‌ రద్దైన విషయం తెలిసిందే. ఈ-రేస్ సీజన్-10 నాలుగో రౌండ్ ఫిబ్రవరి 10న హైదరాబాద్‌లో జరగనుండగా నిర్వహాకులు రద్దు చేస్తున్నట్టు శనివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. అయితే, ఫార్ములా రేస్‌ రద్దు చేయడంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై సీరియస్‌ కామెంట్స్‌ చేశారు.

ఇక, ఫార్ములా రేసింగ్‌ రద్దుపై కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పందించారు. ఈ సందర్బంగా కేటీఆర్‌.. ఇది నిజంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న దుర్మార్గమైన, తిరోగమన నిర్ణయం. హైదరాబాద్ ఈ-ప్రిక్స్ వంటి ఈవెంట్‌లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ నగరం, భారత్‌ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ పెంచుతాయని సూచించారు. చాలా మంది ఈ రేసింగ్ చూడటానికి ఆసక్తి చూపారు.

This is truly a poor and regressive decision by the Congress Government

Events like Hyderabad E-Prix enhance the brand image of our City and Country across the world. We had put in a lot of effort and time to bring Formula E-Prix for the first time to India 🇮🇳

— KTR (@KTRBRS) January 6, 2024