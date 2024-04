సిమ్లా : సినీ నటి, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ మండి లోక్‌సభ బీజేపీ అభ్యర్ధి కంగనా రౌనత్‌ భారత్‌కు తొలి ప్రధాని సుభాష్ చంద్రబోస్‌ అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆమె చేసిన కామెంట్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్‌ నడుస్తోంది. ఈ తరుణంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కంగనా సమర్ధించుకున్నారు.

ఇటీవల ఓ జాతీయ మీడియా నిర్వహించిన సమ్మిట్‌లో కంగనా రనౌత్‌ మాట్లాడారు. ఇండియాకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత తొలి ప్రధాని సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ ఎక్కడికి వెళ్లిపోయారంటూ మాట్లాడారు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు.

ట్రోలింగ్‌పై స్పందిస్తూ కంగనా ట్వీట్‌ చేశారు. అందుకు కారణాల్ని వివరిస్తూ.. నాడు ‘అక్టోబర్ 21, 1943న సింగపూర్‌లో ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వాన్ని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాదు తనకు తానే ప్రధాని అని ప్రకటించారంటూ ఓ జాతీయ మీడియా కథనాన్ని ట్వీట్‌ చేశారు.

All those who are giving me gyan on first PM of Bharata do read this screen shot here’s some general knowledge for the beginners, all those geniuses who are asking me to get some education must know that I have written, acted, directed a film called Emergency which primarily… pic.twitter.com/QN0jD3rMfu

— Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam) April 5, 2024