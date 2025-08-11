 ఈసీ మొద్దు నిద్ర.. పులివెందులలో టీడీపీ ఓట్ల చోరీ: వైఎస్‌ అవినాష్‌రెడ్డి | Kadapa MP Avinash Reddy Alleges EC Blind Acts TDP Vote Chori Pulivendula | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈసీ మొద్దు నిద్ర.. పులివెందులలో దొంగ ఓటర్లతో టీడీపీ ‘ఓట్‌ చోరీ’: వైఎస్‌ అవినాష్‌రెడ్డి

Aug 11 2025 2:05 PM | Updated on Aug 11 2025 2:05 PM

Kadapa MP Avinash Reddy Alleges EC Blind Acts TDP Vote Chori Pulivendula

సాక్షి, వైఎస్సార్‌ జిల్లా: పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక కోసం అధికార టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న కుట్రలను వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, కడప ఎంపీ వైఎస్‌ అవినాష్‌ రెడ్డి ఎండగట్టారు. టీడీపీ నేతలు ఓటర్ల స్లిప్పులను సేకరిస్తు‍న్న విషయాన్ని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించిన ఆయన.. ఈసీ తీరుపైనా తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం ఆయన పులివెందులలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

.. పోలింగ్‌ బూత్‌లను మార్చడంపై స్టేట్‌ ఎలక్షన్‌ కమిషనర్‌కు ఫిర్యాదు చేశాం. దీని వలన ఎవరి ఓటు ఎక్కడ ఉందో ఓటరికి అర్థం కాదు. తాను ఏ బూతులో ఓటు వేయాలో కూడా ఓటరుకి అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది. ఓటరుకి తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించాలి.

.. కొత్తపల్లి, నల్లపరెడ్డిపల్లె, నల్లగొండువారిపల్లిలో టీడీపీ నేతలు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటరు స్లిప్పులు తీసుకుంటున్నారు. టీడీపీ వారు ఇంటింటికీ వెళ్ళి డబ్బులు పంచుకున్నారు. డబ్బులిచ్చి ఓటర్ల స్లిప్పులను వెనక్కు తీసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే బెదిరిస్తున్నారు. ఎర్రిపల్లిలో రాత్రే టీడీపీ నేతలు స్లిప్పులను తీసుకున్నారు. ఈరోజు మరికొన్ని గ్రామాలలో తీసుకోబోతున్నారు. 

.. మా పార్టీ మండల నాయకుల ఇళ్లకు కూడా వెళ్లి స్లిప్పులు అడుగుతున్నారు. మూడురోజులుగా ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి పదేపదే  తీసుకెళ్లాం. అయినా ఎన్నికల కమిషన్ మొద్దు నిద్ర వీడటం లేదు. ప్రతి ఒక్క ఓటరికీ మళ్లీ స్లిప్‌లను అందించాలి. ఈ రాత్రికి మొత్తం 10,601 ఓటర్లకు స్లిప్పులను ఇవ్వాలి. 

నల్లపరెడ్డిపల్లి గ్రామానికి భారీగా బయటి వ్యక్తులు వచ్చారు. ఆ వచ్చినవారికి ఈ స్లిప్పులను ఇచ్చి దొంగ ఓటు వేయించబోతున్నారు. ిగ్గింగ్ చేసినట్టు కెమెరాలో కనపడకుండా ఇలాగ ప్లాన్ చేశారు. నిరంతరాయంగా ఇలా దొంగ ఓట్లు వేయటానికి మనుషులను దించారు. దీనిపై మొద్దు నిద్ర వీడి.. ఎన్నికల కమిషన్ స్పందించాలి అని డిమాండ్‌ చేశారాయన. ఇదిలా ఉంటే.. పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్‌ మంగళవారం ఉదయం నుంచి జరగనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : కిర్మాణీ ఆటోబయోగ్రఫీని ఆవిష్కరించిన సిరాజ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

బిగ్‌ బాస్‌ బ్యూటీ ఇంట పండగ సందడి, తారల భక్తి పారవశ్యం (ఫొటోలు)
photo 3

రంగారెడ్డి జిల్లా : అంగరంగ వైభవంగా తీజ్ సంబురాలు (ఫొటోలు)
photo 4

నల్గొండలో ఘనంగా శ్రావణమాసం బోనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

బ్రహ్మానందం ఇంటికి వెళ్లిన రామ్ చరణ్ - ఉపాసన (ఫొటోలు)

Video

View all
MP Modi To Give New Flats To MPs In Delhi 1
Video_icon

5 స్టార్ హోటల్ రేంజ్ లో ఎంపీ నేతలకు కొత్త ఫ్లాట్స్
Massive Update Jr NTR in Kantara 2
Video_icon

కాంతార 2లో ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ?
Director Harsha EXCLUSIVE INTERVIEW on His Movies 3
Video_icon

ఇప్పటివరకూ ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద రాని కథ తో సినిమా..!
Karumuri Nageswara Rao Slams Chandrababu 4
Video_icon

YSR చెప్పినట్టు.. బాబును నమ్మితే పాముకు..!
Director Thallada Saikrishna Exclusive Interview on His struggles in Industry 5
Video_icon

Director Thallada: 80 లక్షలు పెట్టి సినిమా తీస్తే వచ్చింది 80 వేలు..!
Advertisement
 