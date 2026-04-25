 నర్సాపూర్‌లో మంత్రి వివేక్ పర్యటనలో రచ్చ రచ్చ | Argument Between Minister Vivek And Sunitha Lakshma Reddy In Narsapur | Sakshi
నర్సాపూర్‌లో మంత్రి వివేక్ పర్యటనలో రచ్చ రచ్చ

Apr 25 2026 2:34 PM | Updated on Apr 25 2026 2:50 PM

Argument Between Minister Vivek And Sunitha Lakshma Reddy In Narsapur

సాక్షి, మెదక్ జిల్లా: నర్సాపూర్‌లో మంత్రి వివేక్ పర్యటనలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కాంగ్రెస్‌ హామీలపై బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి నిలదీశారు. మహిళలకు నెలకు రూ. 2500 రూపాయలు ఇస్తామన్న హామీ ఏమైందంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు. దీంతో కేసీఆర్ వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశారంటూ వివేక్‌ బదులిచ్చారు.

ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెకు కూడా గత ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ చేసిన నిర్వాకమే కారణమని మంత్రి వివేక్ చెప్పడంతో ఇరువురి మధ్య మాటల యుద్ధం రచ్చరచ్చగా మారింది. జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ నచ్చజెప్పినా కూడా మంత్రి, ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోలేదు. కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీల నాయకులు పోటాపోటీగా నినాదాలు చేశారు. ఇరు పార్టీల నాయకులను అదుపుచేయలేక పోలీసులు నానా తంటాలు పడ్డారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ ప్రజలకు అమ్మగా మారాలనుకుంటున్నా.. కవిత పార్టీ ప్రకటన (ఫొటోలు)

photo 2

30 నిమిషాల డీల్‌.. ట్రెండింగ్‌లో పరిణితీ-రాఘవ్‌ చద్దా జోడి (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లోబల్ స్పా అవార్డ్స్ వేడుకలో గ్లామర్‌ క్వీన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : బంగారు కాంతుల్లో అందాల కాంత! (ఫొటోలు)
photo 5

భార్యతో కలిసి ప్రియదర్శి హిమాలయ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Teachers Strike in Vijayawada Under FAPTO 1
Video_icon

ఫ్యాప్టో ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్ష ప్రభుత్వంపై టీచర్ల ఆగ్రహం
Trump Arrogonal Comments On India 2
Video_icon

ఈ అవమానాలు చాలు గూగుల్ లేకుండా బతకలేమా!
RTC JAC Chairman Nazeer Comments on RTC Workers Victory 3
Video_icon

ఆర్టీసీ కార్మికుల విజయం శంకరన్నకు అంకితం
Kavitha TRS Party Formation Speech In Medchal 4
Video_icon

రేపటి నుంచి చూస్తరు.. నా పని ఎట్లా ఉంటదో.. కవిత మాస్ వార్నింగ్
Vasupalli Ganesh Protest Against Chandrababu Govt Over Nirudyoga Bruthi 5
Video_icon

నిరుద్యోగ భృతిపై విశాఖలో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Advertisement
 