ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకతతో బెంబేలెత్తిపోతున్న వెన్నుపోటు పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం నిన్న (గురువారం) జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ, కొన్ని మున్సిపల్ స్థానాల ఎన్నికల్లోనూ బరితెగించి రిగ్గింగ్కు పాల్పడింది. మొదటి విడత మున్సిపల్, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల తరహాలోనే వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు, నాయకులపై దాడులకు తెగబడ్డారు. పలు చోట్ల పోలీసులు కూడా వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు, నాయకులు, ఏజెంట్లను అక్రమంగా అరెస్టు చేసి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు వెళ్లకుండా నిర్బంధించి కూటమి నేతలకు సహకరించారు.
విజయవాడ:
- పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పవర్ చూపించిన వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు
- టీడీపీ కుట్రలు, దాడులు, రిగ్గింగ్ చేసినా పోరాడిన వైసీపీ మద్దతుదారులు
- గణనీయంగా విజయాలు సాధించిన వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు
- 1103 పంచాయతీ ల సర్పంచ్ లు కైవసం చేసుకున్న వైసీపీ మద్దతు దారులు
- తొలివిడతలోనే 1103 సర్పంచ్లు గెలవడంతో వైఎస్సార్సీపీ జోష్
- వందల స్థానాల్లో ఫలితాలు తారుమారు చేసిన టీడీపీ
- పోలీసులు, ఎన్నికల సిబ్బందితో కలిసి అనేకచోట్ల అక్రమాలు
- అన్ని అవరోధాలను అధిగమించి 1103 ససర్పంచ్ స్థానాలు దక్కించుకున్న వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు
విజయనగరం జిల్లా:
- బొబ్బిలి మండలం కోమటిపల్లెలో ఉద్రిక్తత
- రోడ్డుపై బళ్లను అడ్డంగా పెట్టి గ్రామస్తుల నిరసన
- బొబ్బిలి మండలం కోమటిపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, నాయకులపై టీడీపీ మూకల దాడి
- వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన బోనేలా సంపత్, పెంకి అభిషేక్పై కూటమి మూకల దాడి
- పోలీసుల నిర్లక్ష్య వైఖరిని నిరసిస్తూ రోడ్డుపై బళ్లతో ఆందోళన
- తమకు న్యాయం చేయాలని గ్రామస్తుల డిమాండ్
అనంతపురం:
- బ్యాలెట్ పేపర్లు చోరీ చేసినా గెలవని టీడీపీ అభ్యర్థి
- పోలింగ్కు కొన్ని గంటల ముందు 200 బ్యాలెట్ పేపర్లు బలవంతంగా లాక్కెళ్లిన టీడీపీ నేతలు
- పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉండకుండా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి మహానందరెడ్డిని అరెస్ట్ చేయించిన టీడీపీ
- అయినప్పటికీ 484 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించిన రాప్తాడు మండలం ప్రసన్నాయనపల్లి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి మహానందరెడ్డి
- మహానందరెడ్డిని పీఎస్లో నిర్బంధించటంతో డిక్లరేషన్ ఫాం తీసుకున్న ఆయన కుటుంబ సభ్యులు
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా:
- రాప్తాడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీతకు చేదు అనుభవం
- పేరూరు పంచాయతీలో ఒక్క ఓటుతో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు మోహన్ బాబు విజయం
- రాత్రి నుంచి పదే పదే రీ- కౌంటింగ్ పేరుతో హైడ్రామా
- ఫలితాన్ని తారుమారు చేయాలని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత నుంచి ఒత్తిడి
- టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పరిటాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసనగా వైఎస్సార్సీపీ నేతల ధర్నా
- ఎన్నిసార్లు కౌంటింగ్ చేసినా వైఎస్సార్ సీపీ మద్దతుదారుడిదే ఆధిక్యత
- చివరకు ఒక్క ఓటుతో వైఎస్సార్సీపీ నేత విజయం సాధించినట్లు ఎన్నికల అధికారుల ప్రకటన
కాకినాడ జిల్లా:
- పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే చినరాజప్పకు ఎదురు దెబ్బ
- చినరాజప్ప స్వగ్రామం అచ్చంపేటలో వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్ధి వీరంరెడ్డి పరిమళ విజయం
- టీడీపీ అభ్యర్థిపై 46 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచిన పరిమళ
- రీకౌంటింగ్ పేరుతో ఫలితాన్ని ప్రకటించకుండా జాప్యం
- కౌంటింగ్ సెంటర్ వద్ద బైఠాయించి ధర్నా చేసిన గ్రామస్తులు
- చివరకు రాత్రి ఫలితాన్ని ప్రకటించిన కౌంటింగ్ అధికారులు
అనకాపల్లి జిల్లా:
- చోడవరం పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితం తారుమారు
- వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి గునూరు రామచంద్ర నాయుడు 37 ఓట్లతో గెలిచినట్టు అధికారులు ప్రకటన
- ఎమ్మెల్యే కేఎస్ఎన్ రాజు కౌంటింగ్ కేంద్రానికి రావడంతో ఫలితాన్ని తారుమారు చేసిన అధికారులు
- ఒక కట్ట ఓట్లు లెక్కింపు జరగలేదని చెప్పి ఎనిమిది ఓట్లతో టీడీపీ అభ్యర్థి పెదబాబు గెలిచినట్టు ప్రకటన
- కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళన
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారు: గుడివాడ అమర్నాథ్
- ఎమ్మెల్యే కేఎస్ఎన్ రాజు ఒత్తిడితో ఫలితాన్ని తారుమారు చేశారు
- రీకౌంటింగ్ నిర్వహించాలని అధికారులను అడిగిన అంగీకరించలేదు
- చోడవరం ఎన్నికల ఫలితంపై న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తాము
- రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం నడవడం లేదు
- రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోంది.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా:
- రాప్తాడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత సొంత మండలం లో హైడ్రామా
- పేరూరు మేజర్ పంచాయతీ లో వైఎస్సార్ సీపీ మద్దతుదారు మోహన్ బాబు 10 ఓట్లతో గెలుపు
- పదే పదే రీ-కౌంటింగ్ పేరుతో 300 నుంచి మెజారిటీ తగ్గిస్తూ వస్తున్న ఎన్నికల అధికారులు
- డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలని వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు కార్యకర్తల ధర్నా
- టీడీపీ గెలిచే దాకా రీకౌంటింగ్ చేయాలని పరిటాల సునీత ఒత్తిడి
- వైఎస్సార్ సీపీ మద్దతుదారు కు డిక్లరేషన్ ఇవ్వని అధికారుల తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా:
పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ టీడీపీ కుట్రలు
అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఫలితాలు తారుమారు
మైలవరం మండలం చంద్రగూడెం గ్రామంలో అర్ధరాత్రి ఉద్రిక్తత
ముందుగా 69 ఓట్లతో వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి గెలిచినట్టు ప్రకటించిన ఆర్వో
ఆర్వోతో మంతనాలు జరిపిన మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ పీఏ నారాయణ
ఎమ్మెల్యే పీఏ నారాయణ వచ్చి వెళ్లిన అనంతరం 34 ఓట్లతో టీడీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థి గెలిచినట్టు ప్రకటించిన ఆర్వో
ఫలితాలు మార్చేయడంపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల తీవ్ర ఆగ్రహం
వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి నిరసన వ్యక్తం చేసిన మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్
రీ కౌంటింగ్ జరపాలని డిమాండ్
వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల ఆందోళన పట్టించుకోకుండా టీడీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థి గెలిచినట్టు ప్రకటించి వెళ్లిపోయిన ఆర్వో
గెలిచినా ఓడినట్లు ప్రకటించి మోసం చేశారంటూ కన్నీరు పెట్టుకున్న వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి శీలం కామేశ్వరి