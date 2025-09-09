 ప్రారంభమైన ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్‌ | Vice President Election 2025 Polling Counting Results LIVE Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్‌.. కౌంటింగ్‌.. రిజల్ట్స్‌ అప్‌డేట్స్‌

Sep 9 2025 9:42 AM | Updated on Sep 9 2025 10:03 AM

Vice President Election 2025 Polling Counting Results LIVE Updates

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్‌.. కౌంటింగ్‌.. ఫలితాల అప్‌డేట్స్‌

తొలి ఓటు వేసిన ప్రధాని మోదీ

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభం

సాయంత్రం ఐదు గంటల దాకా జరగనున్న పోలింగ్‌

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధం

మరికాసేపట్లో పార్లమెంటు భవనంలోని ‘ఎఫ్‌-101 వసుధ’లో ప్రారంభం కానున్న పోలింగ్‌ 

6 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు 

రాత్రికి విజేతను ప్రకటించే అవకాశం

ఎన్డీయే అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డిల మధ్య పోరు

మద్దతు ఇలా.. 

పార్లమెంటు ఉభయసభల సభ్యుల సంఖ్య 788 

ఏడు స్థానాలు ఖాళీ కావడం వల్ల ప్రస్తుతం 781 మందే 

పోలింగుకు దూరంగా బీఆర్‌ఎస్‌ (4 రాజ్యసభ), బీజేడీ(7) 

లెక్క ప్రకారం.. 386 ఓట్లు దక్కించుకున్నవారు విజేత

బలాబలాలు.. 

ఎన్డీయేకి 425 మంది సభ్యుల బలం.. ఇతరుల మద్దతు కలిపితే ఆ సంఖ్య 438కి మించే అవకాశం 

ఇండియా కూటమికి 314 మంది ఎంపీల మద్దతు ! 

ఏదైనా అద్భుతం జరిగితే తప్పా.. ఎన్డీయే అభ్యర్థి గెలుపు లాంఛనమే! 

బ్యాలెట్‌ ఓటింగ్‌

రహస్య బ్యాలెట్‌ విధానంలో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక 

ప్రాధాన్య ఓట్లు వేసే పద్ధతి కావడం వల్ల బ్యాలెట్లనే వాడకం. ఈవీఎంలలో ఈ సదుపాయం లేదు.

ఎంపీలకు గులాబీ రంగు బ్యాలెట్‌ పత్రాలు పంపిణీ 

తమ ప్రాధాన్యం ప్రకారం ఆయా అభ్యర్థులకు ఓట్లేయనున్న ఎంపీలు 

నచ్చిన అభ్యర్థి పేరుకు ఎదురుగా గడిలో 1 అంకె

తదుపరి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అభ్యర్థి పేరు ఎదుటనున్న గడిలో 2 అంకె 

ఎన్నికల సంఘం సమకూర్చే పెన్నునే వినియోగించాలి. 

అభ్యర్థులిద్దరికీ సమానంగా ఓట్లువస్తే అప్పుడు మాత్రమే రెండో ప్రాధాన్య ఓట్లను పరిగణనలో తీసుకుంటారు.

నచ్చిన అభ్యర్థికే ఓటింగ్‌

తమ సభ్యులకు విప్‌ జారీచేయకూడదని పార్టీలకు ఎన్నికలసంఘం స్పష్టీకరణ. 

ఎంపీలు తమకు నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటేసే అవకాశం 

ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని పోటాపోటీగా ప్రచారం చేసిన ఎన్డీయే, ఇండియా కూటమి అభ్యర్థులు 

గత రెండ్రోజులుగా ఎంపీలందర్నీ ఢిల్లీకి రప్పించి ఓటింగుకు సమాయత్తం చేసిన ఇరు కూటములు

ఇప్పటికే ముగిసిన నమూనా(మాక్‌) పోలింగ్‌ 

గతంలో.. ఫస్ట్‌ టైం.. 

2022 ఎన్నికల్లో ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి ఎన్నిక 

ఓట్లేసిన 725 మంది ఎంపీలు 

ఎన్డీయే అభ్యర్థి జగదీప్‌ ధన్‌ఖడ్‌కు 528 (74.37%), ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి మార్గరెట్‌ ఆళ్వాకు 182 (25.63%) దక్కిన ఓట్లు 

15 ఓట్లు చెల్లలేదు. 55 మంది ఓటింగుకు గైర్హాజరు 

2025 ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల వేళ.. తగ్గిన ఎన్డీయే సంఖ్యాబలం 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో 'మిరాయ్‌' ప్రీరిలీజ్‌ వేడుక.. సందడిగా ‍స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఢిల్లీలో అత్యంత ధనవంతులు వీళ్లే - ఫోటోలు
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో 'బూకి' మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

వచ్చే ఏడాది త్వరగా వచ్చేయ్ వినాయక.. శ్వేతాబసు ప్రసాద్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Borewell Water Flowing Continuously For 50 Years 1
Video_icon

కొట్టకుండనే వస్తున్నయ్ బోరునీళ్లు
TDP Follower Great Words About YS Jagan Rule 2
Video_icon

నేను టీడీపీనే.. బాబు వరస్ట్.. జగన్ పాలనే బెస్ట్..
All Set For Vice President Election 2025 3
Video_icon

ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధం
Protest Against Social Media Ban In Nepal 4
Video_icon

నేపాల్ లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం
Police Restrictions On YSRCP Annadata Poru 5
Video_icon

YSRCP అన్నదాత పోరుపై పోలీస్ ఆంక్షలు

Advertisement
 