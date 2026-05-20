కులగణనపై సుప్రీం కోర్టు కీలక తీర్పు

May 20 2026 11:39 AM | Updated on May 20 2026 11:39 AM

Supreme Court Dismisses Caste Census PIL May 2026 News

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కులగణనపై సుప్రీం కోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఇది ప్రభుత్వ విధానపరమై నిర్ణయయమని చెబుతూ.. కులగణనను వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను బుధవారం కొట్టేసింది. అదే సమయంలో ఈ అంశంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 

వెనుకబాటుతనం గుర్తించే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఇది విధానపరమైన నిర్ణయం(పాలసీ మేకింగ్‌). కాబట్టి ఇందులో మా జోక్యం ఉండబోదు. అయితే వెనుకబడిన కులాల జనాభా తెలిస్తేనే సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యం. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేయాల్సిందే అని సూచించింది. 

జనగణనలో కులగణన వద్దని.. ఏజెన్సీలు కులగణనను దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉందని పిల్‌ దాఖలైంది. దీనిని విచారించిన కోర్టు.. పిటిషన్‌ను తోసిపుచ్చింది.

