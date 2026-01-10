 శబరిమల నెయ్యి విక్రయాల్లో అవకతవకలపై సిట్‌ | SIT To Investigate Sabarimala Temple Ghee Sale Irregularity | Sakshi
శబరిమల నెయ్యి విక్రయాల్లో అవకతవకలపై సిట్‌

Jan 16 2026 2:49 AM | Updated on Jan 16 2026 2:49 AM

SIT To Investigate Sabarimala Temple Ghee Sale Irregularity

శబరిమల ఆలయంలో ఆడియా శిష్టం నెయ్యి అమ్మకాలలో భారీ ఆర్థిక అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయడానికి విజిలెన్స్ అండ్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో (వీఏసీబీ) ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సిట్‌కు ఎస్పీ మహేష్ కుమార్ నేతృత్వం వహించనున్నారు.

ఇటీవలి బంగారు తాపడాల చోరీ ఘటన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే తీవ్రమైన పబ్లిక్‌,  సంస్థాగత పరిశీలనలో ఉన్న శబరిమలలో ఈ తాజా పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇది దేశంలోని అత్యంత ప్రముఖ ఆలయాల్లో ఒకటైన శబరిమల పరిపాలన, ఆర్థిక పర్యవేక్షణపై ఆందోళనలను మరింత పెంచుతోంది.

శబరిమల స్పెషల్ కమిషనర్ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా హైకోర్టు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి, మంగళవారం విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది. జస్టిస్ రాజా విజయరాఘవన్ వి, జస్టిస్ కె.వి. జయకుమార్‌లతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ఈ సందర్భంగా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.

కొండపై వివిధ కౌంటర్ల ద్వారా విక్రయించే ఆడియా శిష్టం నెయ్యి అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని నేరపూరితంగా దుర్వినియోగం చేసినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ)కి చెందిన కొందరు స్వార్థ అధికారులు ఆలయ నిధులను మళ్లిస్తున్నారని హైకోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది.

“ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డులోని కొంతమంది ఉద్యోగులు తమకు అప్పగించిన బాధ్యతలను మనస్సాక్షిగా నిర్వర్తించడంకన్నా నిధులను స్వాహా చేయడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది” అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.

గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయని గుర్తు చేసిన కోర్టు, రెవెన్యూ ఆదాయ నిర్వహణలో బోర్డు ఉద్యోగులు అనుసరిస్తున్న సాధారణ, నిర్లక్ష్య ధోరణిని పదేపదే ఖండించింది. పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం అనేవి ఇకపై పరిపాలనా విచక్షణకు సంబంధించిన అంశాలు కాకుండా, బలమైన సాంకేతిక భద్రతలతో కూడిన చట్టబద్ధమైన బాధ్యతలుగా ఉండాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు విజిలెన్స్ విభాగం ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టి, మొత్తం రూ.36.24 లక్షల మేర అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించింది. ఇందులో సుమారు రూ.13 లక్షలు 13,679 ఆడియా శిష్టం నెయ్యి ప్యాకెట్ల అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం దేవస్వం బోర్డు ఖాతాలో జమ కాలేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నెయ్యి అమ్మకాలను పర్యవేక్షించే బాధ్యతలో ఉన్న అధికారి సునీల్ కుమార్ పొట్టిని సస్పెండ్ చేసినట్లు దేవస్వం బోర్డు ఇప్పటికే హైకోర్టుకు తెలియజేసింది.

