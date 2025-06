న్యూఢిల్లీ: ఈరోజు(జూన్‌ 19) కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాహుల్ గాంధీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతిపక్ష నేతకు ఆయన ‘ఎక్స్‌’లో అందించిన ఒక సందేశంలో రాహుల్‌ దీర్ఘాయుష్షుతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని పేర్కొన్నారు.



Birthday greetings to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi. May he be blessed with a long and healthy life.@RahulGandhi

— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2025