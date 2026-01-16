 పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ‘లలితా’ కిరణ్‌ సన్మానం | Lalitha Jewellery praised the honesty of the sanitation workers | Sakshi
పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ‘లలితా’ కిరణ్‌ సన్మానం

Jan 16 2026 9:59 AM | Updated on Jan 16 2026 10:29 AM

Lalitha Jewellery praised the honesty of the sanitation workers

చెన్నై: తమిళనాడులోని చెన్నైలో  నిజాయితీకి నిదర్శనంగా నిలిచిన ఒక ఘటన సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంచలనంగా నిలిచింది. విధి నిర్వహణలో ఉన్న ముగ్గురు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నడిరోడ్డుపై ఒక బ్యాగు కనిపించింది. దానిలో సుమారు 200 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలున్నాయి. ఆ కార్మికులు మరో ఆలోచన చేయకుండా, ఆ బ్యాగును పోలీసులకు అప్పగించి, తమ నిజాయితీని చాటుకున్నారు.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రముఖ లలితా జ్యుయలరీ అధినేత కిరణ్ కుమార్  ఆ కార్మికుల నిజాయితీకి ఫిదా అయ్యారు. ఆయన సోషల్ మీడియాలో వారిని మెచ్చుకోవడమే కాకుండా, వారిని స్వయంగా తన నివాసానికి ఆహ్వానించారు. దీంతో మేరీ, పచ్చైయమ్మాల్, శంకర్ అనే ఈ ముగ్గురు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు. కిరణ్ కుమార్ వారికి స్వాగతం పలికారు.
 

ఈ సందర్భంగా ఆయన వారికి తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. వారు సమాజానికి అందించిన స్ఫూర్తిని కొనియాడుతూ, వారికి నూతన వస్త్రాలు, జ్ఞాపికలతో ఘనంగా సన్మానించారు. కష్టపడి పనిచేసే గుణం, పరాయి సొత్తుకు ఆశపడని నిజాయితీ ఈ కార్మికుల్లో ఉండటం అభినందనీయమని, ఇలాంటి వ్యక్తులే సమాజానికి నిజమైన ఆదర్శమని ఆయన ప్రశంసించారు.

ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. పేదరికంలో ఉండి కూడా విలువైన బంగారాన్ని తిరిగి ఇచ్చేసిన కార్మికుల గొప్ప మనసును.. అలాగే వారిని గుర్తించి ఇంటికి పిలిచి గౌరవించిన కిరణ్ కుమార్ ఉదారతను నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.

