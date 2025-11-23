బిడ్డ తెల్లగా పుట్టాడని భార్యపై అనుమానం.. యువతి హత్య కేసు సంచలనం

సాక్షి, పట్నా/కతిహార్: బీహార్లోని కతిహార్ జిల్లా అబాద్పూర్ థానా పరిధి నారాయణ్పూర్ గ్రామంలో యువతి హత్య కేసు స్థానికంగా తీవ్రంగా కలకలం రేపుతోంది. కుటుంబ కలహాలతో పాటు అనుమానం, చుట్టుపక్కల వ్యక్తుల వ్యాఖ్యలు ఈ విషాదానికి దారితీసిన కారణాలుగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
అజమ్నగర్లోని జల్కి గ్రామానికి చెందిన సుకుమార్ దాస్, మౌసుమి దాస్ దంపతులకు మూడు నెలల క్రితం బిడ్డ పుట్టాడు. అయితే ఆ బిడ్డ చర్మరంగు తెల్లగా ఉంది. తాను నల్లగా ఉండటంతో దాని గురించి చుట్టుపక్కల వారు అనవసర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఎగతాళి చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు సుకుమార్లో అనుమానాలు పెంచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ అనుమానాలు వారి దాంపత్య జీవితంలో ఉద్రిక్తతలకు దారి తీశాయి. దాదాపు మూడు నెలలుగా రోజువారీ వాగ్వాదాలు కొనసాగినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మౌసుమి తండ్రి మధ్యవర్తిత్వం చేసి సమస్యను పరిష్కరించడానికి పలుమార్లు ప్రయత్నించినా లాభం లేకపోగా ఆ తగాదాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. అయితే పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందని కుటుంబ సభ్యులు భావించారు. కానీ ఊహించని విధంగా కొన్ని రోజుల క్రితం మౌసుమి తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.