ఢిల్లీలో దుమ్ము తుపాను, వర్ష బీభత్సం.. స్తంభించిన విమాన సర్వీసులు

ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వర్షం, దుమ్ము బీభత్సం సృష్టించాయి. జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. రవాణా రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.

శుక్రవారం తెల్లవారు జామున వాతావరణంలో అకస్మాత్తుగా మార్పుల కారణంగా పలు విమానాల సర్వీసుల్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆయా విమానయాన సంస్థలు అధికారికంగా ప్రకటించాయి.

Severe thunderstorms and rain lash Delhi and NCR. IMD forecasts heavy rainfall, thunderstorms, and gusty winds for the next two days, issuing a yellow alert for the national capital. #Rain #IMD #DelhiRains #rainfall #thunderstorms #Weather pic.twitter.com/fiZb2DPJJS

దేశ రాజధానిలో శుక్రవారం తెల్లవారు జామున వాతావరణంలో అకస్మాత్తుగా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఫలితంగా ఢిల్లీతో పాటు దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు, దుమ్ము తుఫాను, భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈదురు గాలులు కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎయిర్‌ పోర్టుకు వెళ్లే ముందు ప్రయాణికులు తమ విమానాల రాకపోకల్ని పరిశీలించాలని ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఎయిరిండియా ప్రయాణికుల్ని కోరింది. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేసింది

#TravelAdvisory



Thunderstorms and gusty winds have affected flight operations in parts of Northern India. Some of our flights to and from Delhi are being delayed, which is likely to impact our overall flight schedule. We are doing our best to minimise disruptions.



