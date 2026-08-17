ఎవ్వడంట ఎవ్వడంటా నిన్ను ఎత్తుకుందీ?

షిమ్లా: ఓ పెళ్లి ఊరేగింపునకు ఆకస్మిక వరద అడ్డంకిగా మారింది. వరద నీటితో వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో పెళ్లి ఊరేగింపు మరో ప్రమాదకర మార్గంలో వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఇంతలో ఓ స్థానిక యువకుడు వరుడిని తన వీపుపై ఎత్తుకుని సురక్షితంగా దాటించాడు. ఈ దృశ్యానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
హిమాచల్ప్రదేశ్లోని ఛంబా జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదల తర్వాత ఈ ఘటన జరిగింది. సాధారణంగా సులభంగా దాటగలిగే వాగు ఒక్కసారిగా ఉద్ధృత ప్రవాహంగా మారడంతో పెళ్లి ఊరేగింపులోని సభ్యులు, స్థానికులు వాగుకు ఇరువైపులా చిక్కుకుపోయారు. నీరు వేగంగా ప్రవహిస్తుండటంతో సురక్షితంగా దాటేందుకు మార్గం లేకపోయింది. వాగును దాటడం తీవ్ర సవాలుగా మారింది. ఆ సమయంలో ఓ స్థానిక యువకుడు ముందుకొచ్చాడు.
వీడియోలో ఆ యువకుడు వరుడిని తన వీపుపై ఎత్తుకుని ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నీటిలో జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్తున్నట్లు కనిపించింది. సంప్రదాయ పెళ్లి దుస్తుల్లో ఉన్న వరుడు అతడిని గట్టిగా పట్టుకుని ఉండగా, ఆ యువకుడు బలమైన ప్రవాహాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఆచితూచి అడుగులు వేస్తూ వరద నీటిని దాటాడు.
యువకుడి ధైర్యానికి సంబంధించిన దృశ్యం వైరల్గా మారినప్పటికీ, ఈ ఘటన ఆ ప్రాంతంలో చాలాకాలంగా ఉన్న సమస్యను మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చింది. భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదల సమయంలో వాగును దాటడం చాలా కష్టంగా మారుతుందని స్థానికులు పలుమార్లు వాగుపై వంతెన నిర్మించాలని కోరారు.
శాశ్వత వంతెన లేకపోవడంతో వాగులో నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు స్థానికులకు పరిమితమైన మార్గాలే మిగులుతున్నాయి. సాధారణంగా సులభంగా దాటగలిగే మార్గం కూడా నీరు పెరిగినప్పుడు ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. పెళ్లి ఊరేగింపుకు ఎదురైన పరిస్థితి ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలిచింది.