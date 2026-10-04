పీకలదాకా తాగి.. ఎమ్మెల్యేపైకి కత్తితో దూసుకొచ్చి..

అస్సాంలోని సోనిత్పూర్ జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే రితు బరన్ శర్మపై ఓ ట్రక్ డ్రైవర్ కత్తితో దాడికి యత్నించాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆ డ్రైవర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది.
బర్చల్లా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రితు బరన్ శర్మ తన పార్టీకి చెందిన కొందరు కార్యకర్తలతో కలిసి కార్యాలయం వద్ద ఉన్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఒక పార్టీ కార్యకర్తకు చెందిన వాహనాన్ని ట్రక్ ఢీకొట్టడంతో అక్కడ పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఎమ్మెల్యే, పార్టీ కార్యకర్తలు డ్రైవర్తో ప్రశాంతంగా మాట్లాడి పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నించారు.
అయితే డ్రైవర్ ట్రక్లో నుంచి కత్తిని బయటకు తీసి... ఎమ్మెల్యే, ఆయనతో ఉన్నవారిపై దాడికి ప్రయత్నించినట్లు శర్మ తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాల్లో కూడా డ్రైవర్ కత్తితో ఎమ్మెల్యే వైపు దూసుకెళ్లడం కనిపించింది. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు అతడిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అతడు ముందుకు వెళ్లేందుకు యత్నించినట్లు వీడియోలో కనిపించింది.
ఈ ఘటనతో అక్కడికి చేరుకున్న స్థానికులు డ్రైవర్ను పట్టుకుని కొట్టారు. అనంతరం అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు. దాడిలో ఎమ్మెల్యేకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. అయితే ఓ హోంగార్డు, ఇద్దరు పార్టీ కార్యకర్తలు గాయపడినట్లు సమాచారం.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని తదుపరి చర్యలు చేపట్టారు. ఘటనకు దారితీసిన కారణాలు, దాడి వెనుక ఏదైనా ప్రత్యేక ఉద్దేశం ఉందా అనే అంశాలపై తదుపరి దర్యాప్తులో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.