భారత్ రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ DRDO మరో ఘనత సాధించింది. పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేసిన లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిసైల్ (ఎల్ఆర్ఎల్ఏసీఎం)ను ఒడిశా తీరంలోని డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుంచి విజయవంతంగా పరీక్షించింది.
ఈ ప్రయోగంలో నిర్దేశించిన అన్ని లక్ష్యాలను క్షిపణి విజయవంతంగా చేరుకుందని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిశోధన విభాగం వెల్లడించింది.
ఎల్ఆర్ఎల్ఏసీఎం ఒక సబ్సోనిక్ ఉపరితల-ప్రయోగ క్రూయిజ్ క్షిపణి. ఇది చాలా దూరంలో ఉన్న భూభాగ లక్ష్యాలను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ఛేదించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. తక్కువ ఎత్తులో భూభాగ ఆకృతులను అనుసరిస్తూ ప్రయాణించే ఈ క్షిపణి శత్రు రాడార్లకు చిక్కకుండా లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలదు.
టర్బోజెట్ ఇంజిన్, అధునాతన ఇనర్షియల్ నావిగేషన్ వ్యవస్థ, ఉపగ్రహ ఆధారిత మార్గనిర్దేశక సాంకేతికత, టెర్రెయిన్ మ్యాచింగ్ సామర్థ్యాలు దీనిలో ప్రత్యేకతలు.
రక్షణ వ్యూహాత్మక దృష్ట్యా ఈ క్షిపణి భారత్కు కీలక బలంగా మారనుంది. శత్రు భూభాగంలో లోతుగా ఉన్న అధిక ప్రాధాన్య లక్ష్యాలపై సుదూర దాడులు నిర్వహించే సామర్థ్యాన్ని ఇది అందిస్తుంది. భారీ స్థాయి సైనిక చర్యలకు వెళ్లకుండా ఖచ్చితమైన స్టాండ్-ఆఫ్ దాడులు చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని రక్షణ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇటీవలే బాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ (బీఎండీ), యాంటీ-షిప్ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించే మూడు వరుస క్షిపణి పరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన భారత్, ఇప్పుడు లాంగ్ రేంజ్ క్రూయిజ్ మిసైల్ పరీక్షతో తన రక్షణ రంగ పురోగతిని మరోసారి ప్రపంచానికి చాటింది.