 సుప్రీం కోర్టులో మీనాక్షి నటరాజన్‌కు ఎదురుదెబ్బ | Congress Meenakshi Natarajan plea Hearing SC News Updates | Sakshi
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సుప్రీం కోర్టులో మీనాక్షి నటరాజన్‌కు ఎదురుదెబ్బ

Jun 12 2026 1:23 PM | Updated on Jun 12 2026 1:31 PM

Congress Meenakshi Natarajan plea Hearing SC News Updates

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత మీనాక్షి నటరాజన్‌కు సుప్రీం కోర్టులో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. తన రాజ్యసభ నామినేషన్‌ను రిటర్నింగ్‌ అధికారి తిరస్కరించడంపై ఆమె సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో సవాల్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆ పిటిషన్‌ను కోర్టు శుక్రవారం డిస్మిస్‌ చేసింది.

మీనాక్షి నటరాజన్‌ పిటిషన్‌పై సుప్రీం కోర్టులో ఇవాళ వరుసగా రెండో రోజు విచారణ జరిగింది. ఆమె తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది అభిషేక్‌ మను సింఘ్వీ వాదనలు వినిపించారు. ‘‘ప్రైవేట్‌ ఫిర్యాదును కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. పైగా ఆమెపై(మీనాక్షి) నమోదైందని చెబుతున్న కేసులో ఇప్పటివరకు చార్జీలు (charges) నమోదు కాలేదు. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ (RoP) ప్రకారం నామినేషన్ తిరస్కరణకు చార్జీలు ఫ్రేమ్ కావడం తప్పనిసరి. కోర్టు కేవలం ఆమెకు నోటీసులు మాత్రమే ఇచ్చింది. కాబట్టి ఆమె నామినేషన్‌ తిరస్కరించడం చట్టవిరుద్ధం’’ అని వాదించారాయన. 

అయితే నామినేషన్‌ తిరస్కరణపై తాము నేరుగా జోక్యం చేసుకోలేమని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. గతంలో జోక్యం చేసుకున్న తీర్పులు ఉంటే చూపించాలని సింఘ్వీని కోరింది. ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఈసీని ఆశ్రయించాలని ఆయనకు సూచిస్తూ.. పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.  

మధ్యప్రదేశ్‌ తరఫున రాజ్యసభకు మీనాక్షి నటరాజన్‌ నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. అయితే.. తెలంగాణలో పెండింగ్‌లో ఉన్న ఓ క్రిమినల్ కేసును వెల్లడించలేదన్న కారణంతో ఆమె నామినేషన్‌ను తిరస్కరించినట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి తెలిపారు. దీంతో ఆమె గురువారం అత్యవసరంగా సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. 

తన నామినేషన్‌ రిజక్ట్‌ కావడంతో.. ఎన్నికల ఫలితాలపై స్టే విధించాలని, ఈ వ్యవహారంలో తక్షణ ఊరట ఇవ్వాలని ఆమె కోర్టును కోరారు. అయితే కోర్టు అందుకు నిరాకరించింది. దీంతో మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి మూడు స్థానాలకుగానూ ముగ్గురు బీజేపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. 

మరోవైపు మీనాక్షి నటరాజన్‌ నామినేషన్‌ తిరస్కరణకు గురి కావడంతో కాంగ్రెస్‌ నిరసనలకు దిగింది. ఇప్పటికే  ఎన్నికల సంఘాన్ని కలిసి తమ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈసీ తీరును తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. మరోవైపు.. ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్‌ ధర్నాకు సిద్ధమైంది. మీనాక్షి నటరాజన్‌కు సంఘీభావంగా మధ్యప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలంతా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముందు పరేడ్‌కు సిద్ధమయ్యారు.

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