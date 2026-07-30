 ఐపీఎస్‌ లేఔట్‌లో రేవ్‌ పార్టీ.. 12 మంది అమ్మాయిలు..! | CCB Police Busts Rave Party At IPS Layout In HSR Layout | Sakshi
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ఐపీఎస్‌ లేఔట్‌లో రేవ్‌ పార్టీ.. 12 మంది అమ్మాయిలు..!

Jul 30 2026 10:12 AM | Updated on Jul 30 2026 10:38 AM

CCB Police Busts Rave Party At IPS Layout In HSR Layout

బనశంకరి: బెంగళూరు హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌ లేఔట్‌ 6 వ సెక్టార్‌లోని ఐపీఎస్‌ లేఔట్‌ సర్వీస్‌ విల్లాలో నిర్వహిస్తున్న రేవ్‌ పార్టీని పోలీసులు అడ్డుకుని నలుగురిని అరెస్ట్‌చేశారు. ఆ విల్లాను రోజుకు రూ.20 వేలకు అద్దెకు తీసుకున్న నిర్వాహకులు అమి­గో­స్‌ అనే యాప్‌ ద్వారా రేవ్‌ పార్టీకి యువతీ యువకులను ఆహ్వానించువారు. యువకుల నుంచి రూ.1,099, అమ్మాయిల నుంచి రూ.499 ఫీజు వసూలు చేసేవారు. రాత్రంతా మద్యం, మ్యూజిక్‌తో మజా చేసేవారు. 

హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌ లేఔట్‌లో ఎక్కువమంది ఐపీఎస్‌ల నివాసాలు ఉన్నాయి. ఇ­క్క­డైతే పోలీసులు రైడ్‌ చేయరని నిర్వాహకులు భావించారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి పోలీసులు దాడులు చేసి హుక్కాలు, ఈ–సిగరెట్లు, భారీగా మద్యం సీజ్‌ చేశారు. పార్టీలో 12 మంది యువతు­లు, 17 మంది యువకులు ఉన్నారు.  ని­ర్వా­హకులు దీక్షత్, వేదాంత్‌ పండిత్, వరుణ్, శంక­ర్‌­ను అరెస్ట్‌ చేశారు. విల్లా యజమానిపై కేసు నమోదైంది. 

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