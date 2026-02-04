 జ్యోతిషునితో వివాహేతర సంబంధం | Astrologer Kamalakar Bhat and 6 Others Arrested | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జ్యోతిషునితో వివాహేతర సంబంధం

Feb 4 2026 8:06 AM | Updated on Feb 4 2026 8:14 AM

Astrologer Kamalakar Bhat and 6 Others Arrested

బెంగుళూరు: జ్యోతిషునితో మహిళ ఆక్రమ సంబంధం ఒకరి హత్యకు దారి తీసింది. ఉత్తర కన్నడ జిల్లా సిద్ధాపురలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శివమొగ్గకు చెందిన జోతిష్యుడు కమలాకర భట్‌ గురూజీ, అతని ప్రియురాలు, మరో ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. వివరాలు.. గురూజీ వద్ద సుచిత్ర అనే మహిళ పనిచేస్తూ ఇద్దరికీ అక్రమ సంబంధం ఏర్పడింది.

సిద్ధాపుర తాలూకా అవరగుప్పవాసి మహేశ్‌ నాయక్‌ భార్య ఈమె. సుచిత్ర ఇద్దరు కూతుళ్లతో కలిసి శివమొగ్గలోనే గురూజీ వద్ద ఉంటోంది. తల్లి తీరు నచ్చక ఓ కూతురు సిద్ధాపురలోని తమ గ్రామానికి వెళ్లి తండ్రి మహేశ్‌ నాయక, చిన్నాన్న వసంత నాయక (41)కు విషయం చెప్పింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం కూతురిని వెతుక్కుంటూ సుచిత్ర కారులో కొందరు యువకులను తీసుకుని వచ్చింది. 

ఈ సమయంలో సుచిత్రా, భర్త మహేశ్‌ల మధ్య వాదులాట జరిగింది. ఇరువర్గాల దాడులు చేసుకున్నాయి. మహేశ్, వసంత్‌ నాయక, కుమార్‌ని సుచిత్ర అనుచరులు కత్తితో పొడిచారు. గాయాలైన వసంత్‌ను ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా దారిలో చనిపోయాడు. మిగతా ఇద్దరూ శివమొగ్గ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. హతుని భార్య సంధ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో గురూజీ, సుచిత్ర, ఐదుమంది యువకులపై సిద్ధాపుర పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్‌ చేశారు. ఘటనా స్థలిని ఎస్పీ దీపన్‌ పరిశీలించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్రాండ్ ఈవెంట్.. సగం బాలీవుడ్ ఇక్కడే ఉందిగా (ఫొటోలు)
photo 2

జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర మొదలుపెట్టిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

క్యూట్ జోడీ.. జనవరి ఎంజాయ్ చేశారిలా (ఫొటోలు)
photo 4

అనసూయ డైలీ రొటీన్ ఇదే.. పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ జెనీలియా పెళ్లి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Advantages Of US And India Trade Deal 1
Video_icon

భారత్ అమెరికా మధ్య 'గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్'
Karumuri Venkata Reddy On Payyavula Keshav Comments Over TTD Laddu 2
Video_icon

భోలేబాబాను తెచ్చింది నారా బాబా.. తెలుసుకో పయ్యావులా !
Chandrababu Lokesh Master Sketch On Ambati Rambabu And Jogi House Attack 3
Video_icon

కరకట్ట ప్యాలెస్ కిరాతకం.. దాడికి సహకరించిన ఓ పోలీసు అధికారి
Political Storm Over Laddu Issue As Chandrababu Bypasses Supreme Direction 4
Video_icon

సుప్రీంను లెక్కచేయకుండా బాబు సొంత కమిషన్ ఏర్పాటు..!
Software Employee Vijayashanthi Reddy Case Mystery In Hyderabad 5
Video_icon

అంతుచిక్కని తల్లీపిల్లల ఆత్మహత్య కేసు
Advertisement
 