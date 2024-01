మన దేశ బలానికి వారే ఆధారం: వీడియో పోస్ట్‌ చేసిన ప్రధాని మోదీ

ఢిల్లీ: జనవరి 15వ తేదీన ఆర్మీ డే సందర్భంగా దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. సైనికులకు హ్యాట్సాఫ్‌ చెబుతూ ఓ వీడియో సందేశాన్ని తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారాయన.

సైనికుల త్యాగం, ధైర్యానికి దేశం గర్విస్తోంది. దేశ రక్షణ, సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడడంలో వారి అంకితభావం ఎనలేనిది. మన దేశ బలానికి వారే ఆధారం అంటూ వీడియో మెసేజ్‌ పోస్ట్‌ చేశారాయన.

On Army Day, we honour the extraordinary courage, unwavering commitment and sacrifices of our Army personnel. Their relentless dedication in protecting our nation and upholding our sovereignty is a testament to their bravery. They are pillars of strength and resilience. pic.twitter.com/jD6FbM1Gkr

— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2024