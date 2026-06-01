మరో వారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' రాబోతుంది. గురువారం రిలీజ్ కానుండగా.. ముందురోజు రాత్రి ప్రీమియర్ల పడనున్నాయి. మృణాల్, పూజా హెగ్డే నటించిన హిందీ మూవీ 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' ఈ వీకెండే రానుంది. వీటి సంగతి పక్కనబెడితే ఓటీటీల్లో మాత్రం బోలెడన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్ స్ట్రీమింగ్కి సిద్ధమైపోయాయి.
(ఇదీ చదవండి: పెళ్లి తర్వాత శోభిత సినిమా.. పవర్ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్)
ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాల విషయానికొస్తే 'ధురంధర్ 2' స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్గా ఉంది. దీనితో పాటు పేట్రియాట్, కేడీ, 29, మా బెహన్, ద రైజ్ ఆఫ్ అశోక తదితర తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీస్ చూడాలనే ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇవి కాకుండా మేడిన్ ఇండియా, ద పిరమిడ్ స్కీమ్, బ్రౌన్ లాంటి సిరీసులు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీకి ఏ మూవీ రానుందంటే?
ఓటీటీల్లో ఈ వారం రిలీజయ్యే సినిమాల జాబితా (జూన్ 01 నుంచి 07 వరకు)
హాట్స్టార్
ధురంధర్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 04
అమెజాన్ ప్రైమ్
మేడిన్ ఇండియా (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జూన్ 03
క్లార్క్సన్ ఫార్మ్ సీజన్ 5 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూన్ 03
ద లెజెండ్ ఆఫ్ వోక్స్ మెషీనా సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూన్ 03
ద పిరమిడ్ స్కీమ్ (హిందీ సిరీస్) - జూన్ 05
నెట్ఫ్లిక్స్
మా బెహన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 04
ద మర్డర్ ఆఫ్ రేచల్ నికల్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూన్ 04
29 (తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రం) - జూన్ 05
మెక్సికో 86 (స్పానిష్ సినిమా) - జూన్ 05
ఆఫీస్ రొమాన్స్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూన్ 05
టీచ్ యూ ఏ లెసన్ (కొరియన్ సిరీస్) - జూన్ 05
ద మార్క్డ్ ఉమన్ (స్పానిష్ సినిమా) - జూన్ 05
యూఎస్ఏ 94 (పోర్చుగీస్ చిత్రం) - జూన్ 07
జీ5
పేట్రియాట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - జూన్ 05
కేడీ ద డెవిల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 05
బ్రౌన్ (హిందీ సిరీస్) - జూన్ 05
సోనీ లివ్
గులక్ సీజన్ 5 (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జూన్ 05
సన్ నెక్స్ట్
ద రైజ్ ఆఫ్ అశోక (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 05
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
కేప్ ఫియర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూన్ 04
(ఇదీ చదవండి: ఐపీఎల్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి సినిమా ఛాన్స్)