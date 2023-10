చేతిలో ఉన్నది తక్కువ చిత్రాలే అయినా ఆమె చేతిలో ఉన్నవన్నీ గన్‌ లాంటి చిత్రాలే.. అందుకే పాన్‌ ఇండియా కాదు పాన్‌ వరల్డ్‌ నటి అయ్యారు శ్రుతిహాసన్‌. ఈ బ్యూటీకి సంబంధించిన వార్తలెప్పుడూ కొత్తగా, ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. కాగా ప్రస్తుతం శ్రుతిహాసన్‌ ప్రభాస్‌కు జంటగా నటించిన సలార్‌ చిత్రం విడుదల తేదీ వెల్లడైంది. డిసెంబర్‌ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం తెరపైకి రావడానికి ముస్తాబవుతోంది. కేజీఎఫ్‌ చిత్రం ఫేమ్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం కావడంతో సలార్‌పై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి.

ఇక నాని కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న హాయ్‌ నాన్న చిత్రంలో శ్రుతి హాసన్‌ ముఖ్య భూమికను పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆమె నటిస్తున్న మరో హాలీవుడ్‌ చిత్రం ది ఐ. ఈ చిత్రమే టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఈ హాలీవుడ్‌ చిత్రం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవాలలో అవార్డుల కేటగిరీల్లో నామినేట్‌ కావడం విశేషం. ది లాస్ట్‌ కింగ్‌డమ్‌ చిత్రం ఫేమ్‌ మార్క్‌ రౌళి కథానాయకుడిగా నటించిన ఇందులో ఆయనకు జంటగా శ్రుతిహాసన్‌ నటించారు.

పర్యాటక పరిరక్షణ ఇతివృత్తంతో రూపొందిన ది ఐ చిత్రం లండన్‌ అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవాల్లో ప్రదర్శితమైందని శ్రుతి ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా గ్రీక్‌ అంతర్జాతీయ చిత్ర ఉత్సవాల్లో ప్రదర్శింపబడడంతో పాటు అవార్డుల కేటగిరీలో నామినేట్‌ అయిందని తెలిపారు. అలాంటి చిత్రంలో తాను నటించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ చిత్రం తన కెరీర్లో ప్రత్యేకమన్నారు. ఈచిత్రాన్ని ప్రేక్షకులకు చూపించడానికి చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు శ్రుతిహాసన్‌ పేర్కొన్నారు.

So honoured to have been a part of this beautiful story THE EYE which has been nominated for best director and best cinematographer at the Greek international film festival and the best film at the London independent film festival ! This film was made with love and care not only… pic.twitter.com/3T5dkxi8oM

— shruti haasan (@shrutihaasan) October 4, 2023