 దీపికా పదుకొణెతో డ్యుయెట్‌కు నేను రెడీ! | Sarath Kumar Ready To Duet With Deepika Padukone, Interesting Deets Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దీపికా పదుకొణెతో స్టెప్పేయడానికి రెడీ!: శరత్‌ కుమార్‌

Oct 23 2025 9:04 AM | Updated on Oct 23 2025 11:13 AM

Sarath Kumar Ready to Duet with Deepika Padukone

ప్రదీప్‌ రంగనాథన్, మమిత బైజు జంటగా నటించిన చిత్రం డ్యూడ్‌ (Dude Movie). శరత్‌ కుమార్, రోహిణి, సిద్ధూ తదితరులు ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు. కీర్తీశ్వరన్‌ కథ, దర్శకత్వం బాధ్యతలు నిర్వహించగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ నిర్మించారు. సాయి అభ్యంకర్‌ సంగీతాన్ని అందించారు. అక్టోబర్‌ 17వ తేదీన తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల అయిన ఈ చిత్రం విశేష ప్రేక్షకాదరణతో దూసుకుపోతోంది. 

థాంక్స్‌ గివింగ్‌ మీట్‌
ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్‌ బుధవారం మధ్యాహ్నం చెన్నైలో థాంక్స్‌ గివింగ్‌ మీట్‌ నిర్వహించింది. చిత్ర నిర్మాతలు నవీన్‌ యేర్నేని, రవి శంకర్‌ మాట్లాడుతూ డ్యూడ్‌ చిత్రం తమిళనాడు, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణాటకలోనే కాకుండా, ఉత్తరాదిలో, అమెరికాలోనూ విజయవంతంగా ప్రదర్శింపబడుతోంది అని పేర్కొన్నారు. ఇంత మంచి విజయాన్ని అందించిన దర్శకుడు కీర్తీ శ్వరన్, ప్రదీప్‌ రంగనాథన్, మమిత బైజు, శరత్‌ కుమార్‌ యూనిట్‌ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

దీపికాతో డ్యుయెట్‌కు రెడీ
డ్యూడ్‌ చిత్ర షూటింగ్‌కు వెళుతున్నామనగానే మనసులో సంతోషం కలిగేదని, అంత జాలీగా షూటింగ్‌ సాగిందని మమిత బైజు అన్నారు. ఈ చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన నిర్మాతలకు, దర్శకుడు, హీరోకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చక్కని సందేశంతో కూడిన యూత్‌ ఫుల్‌ లవ్‌ స్టొరీ డ్యూడ్‌ అని నటుడు శరత్‌ కుమార్‌ పేర్కొన్నారు. తాను ఇప్పుడు హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొణె (Deepika Padukone)తో డ్యుయెట్‌ పాడటానికి కూడా రెడీ అన్నారు. చాలా సెన్సిబుల్‌ కథను నిర్మించడానికి ముందుకొచ్చిన నిర్మాతలకు అభినందనలు తెలియజేశారు.

చదవండి: బ్రేకప్‌.. గుండెలోతులో బాధ.. : రష్మిక మందన్నా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఐటమ్ బ్యూటీ మలైకా 50వ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మౌగ్లీ' సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో అభినయ.. కాలినడకన కొండ ఎక్కి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Activist Sudhakar About Private Travels Mafia In Metro Cities 1
Video_icon

Sudhakar: ఓయో రూములా! బెడ్ రూమ్స్ లా స్లీపర్ బస్సులు
Mega Family Celebrates Upasanas Baby Shower 2
Video_icon

ఉపాసన గుడ్ న్యూస్.. రెండోసారి తండ్రి కానున్న రామ్ చరణ్
Full Story of Kurnool Bus Accident 3
Video_icon

Kurnool Bus Accident: 15 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది
Crane Overturn at Kurnool Bus Accident 4
Video_icon

Kurnool: బస్సును తరలిస్తుండగా తిరగబడ్డ క్రేన్..
Gudivada Amarnath Strong Counter To Chandrababu 5
Video_icon

Gudivada: వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం తర్వాత కూటమిలో గుబులు మొదలైంది
Advertisement
 