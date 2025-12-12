 మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు) | Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos | Sakshi
మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు)

Dec 12 2025 10:56 AM | Updated on Dec 12 2025 11:02 AM

Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos1
ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం మెస్సీతో ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఈ శనివారం(13 డిసెంబర్‌) ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌లో తలపడనున్నారు. దేశం మొత్తం ఆ క్షణాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది. ఇందుకోసం ఆయన చాన్నాళ్లుగా కఠోర సాధనే చేస్తున్నారు.

Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos2
‘‘ఫుట్ బాల్ నాకు ఇష్టమైన ఆట. టీం స్పిరిట్ ను ప్రదర్శించాల్సిన క్రీడ. తెలంగాణ టీంకు లీడర్ గా నాలుగు కోట్ల ప్రజలను గెలిపించాలన్న తపన నిత్యం నాలో ఉంటుంది.

Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos3
సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట్ కంకోల్ లోని వోక్సెన్ యూనివర్సిటీ (Woxsen University) సందర్శన సందర్భంగా అక్కడ విద్యార్థులతో ఇలా ఫుట్ బాల్ మైదానంలో కాసేపు ప్రాక్టీస్ చేశాను’’ అంటూ స్వయంగా ఆ ఫొటోలను సీఎం రేవంత్‌ షేర్‌ చేసుకున్నారు.

Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos4
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos5
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos6
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos7
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos8
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos9
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos10
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos11
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos12
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos13
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos14
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos15
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos16
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos17
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos18
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos19
Lionel Messi Football Match : Telangana CM Revanth Reddy Photos20
# Tag
Lionel Messi Football Revanth Reddy Telangana Messi Messi Team Hyderabad photo gallery
View all
View all
