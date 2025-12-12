 విజయనగరంలో సందడి చేసిన సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు) | Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయనగరంలో సందడి చేసిన సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)

Dec 12 2025 7:35 AM | Updated on Dec 12 2025 7:35 AM

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos1
1/14

విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలో సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ గురువారం సందడి చేశారు.

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos2
2/14

సినీ పాటలకు స్టెప్పులు వేసి యువతను అలరించారు.

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos3
3/14

సినీనటిని చూసేందుకు తరలివచ్చిన జనం

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos4
4/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos5
5/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos6
6/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos7
7/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos8
8/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos9
9/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos10
10/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos11
11/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos12
12/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos13
13/14

Actress Nidhhi Agerwal At Vizianagaram Photos14
14/14

# Tag
Actress Gallery Nidhhi Agerwal Vizianagaram photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయనగరంలో సందడి చేసిన సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)

photo 2

శ్రీలంక ట్రిప్‌లో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

అనంత్ అంబానీకి గ్లోబల్ హ్యుమానిటేరియన్ అవార్డు (ఫోటోలు)
photo 4

ఇండియాలో టాప్‌ 10 వెబ్‌ సిరీస్‌లు ఇవే (ఫోటోలు)
photo 5

‘విరుష్క’ పెళ్లి రోజు.. అందమైన ఫొటోలు

Video

View all
Private Travels Bus Falls Into Valley In Alluri District 1
Video_icon

లోయలో పడ్డ ట్రావెల్స్ బస్సు.. స్పాట్ లో 30 మంది..!
Anil Kumar Yadav Leads Protest Against Corporator Ravichander Kidnap 2
Video_icon

కార్పొరేటర్ రవిచందర్ కిడ్నాప్.. YSRCP ఆందోళన
Big Shock To MLA Madhavi Reddy 3
Video_icon

మాధవి రెడ్డికి చెంపపెట్టు.. టీడీపీకి ఎదురుదెబ్బ
Magazine Story On TDP Banned RepublicTV 4
Video_icon

అర్నబ్ ప్రశ్నకు నో ఆన్సర్.. ఎల్లో వైరస్ ఎంత ప్రమాదమో !
Big Question Debate On Central Govt Send AP Capital Bill Return 5
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్.. అమరావతి ఆగినట్టే!
Advertisement