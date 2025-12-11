 2025లో బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సినిమాలు (ఫొటోలు) | Best International Films of 2025 Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

2025లో బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సినిమాలు (ఫొటోలు)

Dec 11 2025 12:19 PM | Updated on Dec 11 2025 12:26 PM

Best International Films of 2025 Photos1
1/8

చూస్తూ చూస్తూండగానే ఏడాది గడచిపోయింది. 2025 చివరకు చేరుకున్నాం. ఏడాది పొడవునా మనల్ని అలరించిన సినిమాల గురించి నెమరేసుకునే సమయమూ ఇదే. టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ల గురించి కాదు కానీ అంతర్జాతీయ వార్తాప్రసార సంస్థ బీబీసీ ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన అత్యద్భుత సినిమాలతో ఒక జాబితా రూపొందించింది. క్లుప్తంగా చూసేద్దామా?

Best International Films of 2025 Photos2
2/8

వన్‌ బ్యాటెల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌ (One Battle After Another)

Best International Films of 2025 Photos3
3/8

సిర్ట్‌ (Sirat)

Best International Films of 2025 Photos4
4/8

ద సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌ (The Secret Agent)

Best International Films of 2025 Photos5
5/8

ద మాస్టర్‌మైండ్‌ (The Mastermind)

Best International Films of 2025 Photos6
6/8

ఎమీలియా ప్రెజ్‌ (Emilia perez)

Best International Films of 2025 Photos7
7/8

ద బ్రూటలిస్ట్‌ (The Brutalist)

Best International Films of 2025 Photos8
8/8

సిన్నర్స్‌ (Sinners)

# Tag
international films best movie Hollywood photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

2025లో బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సినిమాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ నభా నటేశ్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

యాంకర్ సుమ కొడుకు 'మోగ్లీ' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

'త్రీ రోజెస్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో టాలీవుడ్‌ హీరో రానా (ఫొటోలు)

Video

View all
Korrapadu MPTC Vennapusa Pushpa Latha Elected as Muddanuru MPP 1
Video_icon

ఎంపీపీగా కొర్రపాడు MPTC వెన్నపూస పుష్పలత ఎన్నిక
Janasena InCharge Turns Party Office into a Bar 2
Video_icon

బార్‌గా మారిన అనకాపల్లి జనసేన పార్టీ కార్యాలయం..!
High Tension at Macherla Pinnelli Brothers Surrender in Court 3
Video_icon

కోర్టుకు పిన్నెల్లి సోదరులు ఎక్కడికక్కడ చెక్ పోస్టులు క్లోజ్!
Paka Suresh CONFIRMED as Kadapa Mayor Candidate 4
Video_icon

YSRCP మేయర్ అభ్యర్థిగా పాకా సురేష్ ఎంపిక
High Tension at Pinnelli Ramakrishna Reddys House 5
Video_icon

YSRCP నేతలను హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Advertisement