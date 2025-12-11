 శ్రీలంక ట్రిప్‌లో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు) | Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos | Sakshi
శ్రీలంక ట్రిప్‌లో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు)

Dec 11 2025 9:24 PM | Updated on Dec 11 2025 9:24 PM

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos1
1/17

క్రికెటర్ చాహల్ మాజీ భార్య, నటి ధనశ్రీ వర్మ..

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos2
2/17

ప్రస్తుతం శ్రీలంక ట్రిప్‌లో ఉంది.

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos3
3/17

ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos4
4/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos5
5/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos6
6/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos7
7/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos8
8/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos9
9/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos10
10/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos11
11/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos12
12/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos13
13/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos14
14/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos15
15/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos16
16/17

Dhanashree verma enjoys vacation In sri lanka Photos17
17/17

Dhanashree Verma Enjoys Vacation Sri Lanka Photos
