 అసలేంటి తలైవా.. ఈ వయసులో కూడా ఇంత సాహసమా? | Rajinikanth doing daring Stunts In upcoming Jailer 2 movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rajinikanth: అసలేంటి తలైవా.. ఈ వయసులో కూడా ఇంత సాహసమా?

Dec 12 2025 1:45 PM | Updated on Dec 12 2025 1:57 PM

Rajinikanth doing daring Stunts In upcoming Jailer 2 movie

సూపర్ స్టార్రజినీకాంత్‌.. పేరు వింటే చాలు అభిమానులకు డైలాగ్తప్పకుండా గుర్తుకొస్తుంది. 'ఆడదంటే అణకువగా ఉండాలి.. తొందర పడకూడదు. చదువు ఉండాలి సంస్కారం మరిచి పోకూడదు. అధికారం ఉండాలి.. అహంకారం ఉండకూడదు.. క్రమశిక్షణ ఉండాలి బరి తెగించకూడదు.. భయభక్తులు ఉండాలి.. బజారు మనిషిలా ప్రవర్తించకూడదు. మొత్తం మీద ఆడది ఆడదానిలా ఉండాలి. అతిగా ఆవేశపడే ఆడది అతిగా ఆశపడ్డ మగవాడు సుఖపడినట్టు చరిత్రలో లేదు' అంటూ నరసింహ చిత్రంలో రమ్యకృష్ణను ఉద్దేశించి చెప్పిన డైలాగ్ ఎప్పటికీ అభిమానుల్లో గుండెల్లో నిలిచిపోయింది.

1999లో వచ్చిన విడుదలైన చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్హిట్గా నిలిచింది. ఇవాళ తలైవా బర్త్డే కావడంతో మరోసారి మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. నేటితో రజినీకాంత్ 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా తలైవాకు సినీతారలు, రాజకీయ ప్రముఖులు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.  వయసు పెరుగుతున్నప్పటికీ వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్నారు.  ఈ ఏడాది కూలీతో అభిమానులను అలరించిన సూపర్  స్టార్.. జైలర్ సీక్వెల్‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా కోసం డేరింగ్‌ స్టంట్స్ కూడా చేస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఆ సంగతి ఏంటో తెలుసుకుందాం.

జైలర్‌-2లో సాహసం చేస్తోన్న తలైవా..

ప్రస్తుతం రజినీకాంత్ జైలర్‌-2తో బిజీగా ఉన్నారు. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్షన్లో వస్తోన్న సీక్వెల్షూటింగ్ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది. 75 ఏళ్ల వయసులోనూ యాక్షన్సినిమాలు చేస్తోన్న తలైవా.. మూవీ కోసం చాలా కష్టపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. చిత్రంలో యాక్షన్సీక్వెన్స్ కోసం రజినీకాంత్ సాహసం చేస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది.

ఈ వయసులో ఫైట్ సీన్ కోసం..

ఇటీవలే జైలర్-2 షూటింగ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి రజినీకాంత్‌తో ఓ ఫైట్ సీన్ కోసం బరువైన వస్తువులు ఎత్తాల్సి ఉంది. ఈ ఫైట్ సీన్ కోసం తలైవా బరువైన వస్తువును ఎత్తి తలకిందులుగా పెట్టాలి. ఈ కష్టమైన సీన్‌కు డూప్‌ను ఏర్పాటు చేశారు దర్శకుడు నెల్సన్. కానీ రజినీకాంత్ వద్దని చెప్పారట. ఆయనే డూప్ లేకుండా ఆ బరువును ఎత్తడానికి ప్రయత్నించారట. ఈ ఫోటో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరలవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్స్ వయసులో ఇంత రిస్క్ చేయడం అవసరమా? అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇందులో నిజమెంత అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఈ వయసులో ఇంత సాహసం చేయడం తలైవాకే సాధ్యమంటూ మరికొందరు ప్రశంసిస్తున్నారు. 

కాగా.. జైలర్-2 చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య, యోగిబాబు, రమ్యకృష్ణ, మిర్ణా మీనన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026 జూన్‌ 12న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లోనే పూర్తి చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కిర్రాక్‌ ఫోజులతో కిర్రెక్కిస్తున్న ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)
photo 3

సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్ బర్త్ డే స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి : జై భవానీ..జైజై..భవానీ..! (ఫొటోలు)
photo 5

విజయనగరంలో సందడి చేసిన సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Collector Dinesh Kumar Shared Private Travel Bus Accident Details With Sakshi 1
Video_icon

టూరిస్ట్ బస్సు ప్రమాదం.. ఘాట్ రోడ్డు నుంచి సాక్షి ఎక్స్ క్లూజివ్
Big Trouble for Annagaru Vostaru Like Akhanda 2 2
Video_icon

అన్నగారు వస్తారుకు అఖండ 2 తరహా కష్టాలు...
IG Tafseer Iqbal Interrogating Prabhakar Rao 3
Video_icon

ACP ఎదుట లొంగిపోయిన ప్రభాకర్ రావు
Putta Shiva Shankar Reddy Counter to Vemireddy Prabhakar Reddy 4
Video_icon

Putta Shiva: అప్పన్న సుబ్బారెడ్డి PA అయితే నువ్వెందుకు ప్రతినెలా జీతం వేస్తున్నావు
Kovur Police PD Act On Rowdy Sheeter Srikanth GF Aruna 5
Video_icon

పెరోల్ శ్రీకాంత్ ప్రియురాలు అరుణ మీద పీడీ యాక్ట్
Advertisement
 