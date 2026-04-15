సాహసాల మైసా

సినిమాల పట్ల, తాను పోషించే పాత్రల పట్ల హీరోయిన్ రష్మికా మందన్నా ఎంతో అంకితభావంతో పని చేస్తుంటారు... ఎంతైనా కష్టపడతారు.... ఎలాంటి సవాల్ అయినా స్వీకరిస్తారు. ప్రస్తుతం ‘మైసా’లో సవాల్తో కూడుకున్న పాత్రను చేస్తున్నారామె. ఈ ఉమన్ సెంట్రిక్ యాక్షన్ సినిమాలో రష్మికా మందన్నా టైటిల్ రోల్ చేస్తున్నారు. ఇందులో గోండు జాతికి చెందిన గిరిజన యువతిగా ఆమె నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే కేరళలో ఈ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుంది. 16 రోజుల పాటు జరిగే ఈ షెడ్యూల్లో ముఖ్యంగా పోరాట సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు.
ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్కు సంబంధించిన సవాల్ని ఎదుర్కోడానికి రష్మిక ప్రస్తుతం బ్యాంకాక్లో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ‘‘మైసా పాత్ర కోసం తనను తాను శారీరకంగా, మానసికంగా పూర్తిగా మార్చుకోవాలని ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు రష్మిక.
బ్యాంకాక్లో రోజుకు దాదాపు 8 గంటల పాటు అడ్వాన్డ్స్ స్టంట్స్, హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఫైట్, హై స్పీడ్ యాక్షన్ టెక్నిక్స్, కంబాట్ స్టంట్స్ నేర్చుకుంటున్నారామె. ఈ సినిమాలో ఒక సంకల్పంతో కూడిన యోధురాలిలా రష్మిక కనిపిస్తారు. ఈ చిత్రం ఆమె కెరీర్లో ఓ మైలురాయిలా నిలిచి పోతుంది’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది. రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వంలో అన్ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.