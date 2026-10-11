 విజయ్ రుద్ర తాండవం.. రణబాలిలో ఈ సాంగ్‌ చూశారా..? | Ranabaali Second Single Kobali Out Now, Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Impress Fans, Watch Inside | Sakshi
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విజయ్ దేవరకొండ రుద్ర తాండవం.. రణబాలిలో ఈ సాంగ్‌ చూశారా..?

Oct 11 2026 7:24 PM | Updated on Oct 11 2026 7:39 PM

Ranabaali Second Single Kobali Song Out Vijay Deverakonda

తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో ‘రణబాలి’ ఒకటి. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న ఈ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో సినిమా ప్రమోషన్స్‌ను మరింత జోరుగా నిర్వహిస్తున్న మేకర్స్.. తాజాగా రెండో పాట ‘కోబలి’ని విడుదల చేశారు.

రణబాలి నుంచి రెండో పాట
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘రణబాలి’ అక్టోబర్ 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రమోషన్స్‌ను వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ముందుగా స్పాటిఫైలో విడుదలైన ‘కోబలి’ పాట లిరికల్ వీడియోను తాజాగా యూట్యూబ్‌లోనూ విడుదల చేశారు.

‘కోబలి’ పాట పవర్‌ఫుల్‌గా సాగుతూ ఆకట్టుకుంటోంది. అర్థవంతమైన సాహిత్యం ఈ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. అజయ్-అతుల్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. సినిమా విడుదలకు ముందు వచ్చిన ఈ రెండో పాటతో ‘రణబాలి’పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

 

 

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