 మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు) | Payal Rajput Stunning Look Goes Viral | Sakshi
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మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)

Oct 11 2026 4:31 PM | Updated on Oct 11 2026 4:31 PM

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మంగళవారం మూవీతో ఆకట్టుకున్న బ్యూటీ పాయల్ రాజ్‌పుత్. తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. మల్లెపూలతో మరింత అందంగా కనువిందు చేసింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి

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మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
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