రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)

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సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 11 2026 3:11 PM | Updated on Oct 11 2026 3:11 PM
రంభ ఊర్వశి మేనక మూవీతో ఆకట్టుకున్న బ్యూటీ రాశి సింగ్. అల్లరి నరేశ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మెప్పించింది. తాజాగా ఆమె పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. అవీ కాస్తా వైరల్గా మారాయి.
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