 రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు) | Rashi Singh Latest Photos | Sakshi
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రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)

Oct 11 2026 3:11 PM | Updated on Oct 11 2026 3:11 PM

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రంభ ఊర్వశి మేనక మూవీతో ఆకట్టుకున్న బ్యూటీ రాశి సింగ్. అల్లరి నరేశ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మెప్పించింది. తాజాగా ఆమె పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. అవీ కాస్తా వైరల్‌గా మారాయి.

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రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
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