హీరో అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు.. ఫ్యాన్స్ ఫుల్ హంగామా చేస్తున్నారు. అర్థరాత్రి ఇంటి దగ్గర హడావుడి చేశారు. ఉదయం 'పుష్ప 2' టీజర్ వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో రచ్చ లేపుతున్నారు. ఇకపోతే బన్నీకి పలువురు సెలబ్రిటీలు విషెస్ చెప్పారు. మెగాహీరో రామ్ చరణ్ మాత్రం మర్చిపోయాడా అనిపిస్తోంది.

అల్లు అర్జున్- రామ్ చరణ్.. మెగా కాంపౌండ్ హీరోలు. కానీ వీళ్లిద్దరూ మధ్య బాండింగ్ సరిగా లేదని గతంలో ఫ్యాన్స్ మాట్లాడుకున్నారు. బన్నీకి నేషనల్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు, పుట్టినరోజు టైంలోనూ చరణ్ పోస్టుల్లాంటివి ఏం చేయకపోవడంతో ఏమైందా అని అందరూ అనుకున్నారు.

కానీ గతేడాది అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చరణ్ ట్వీట్ చేశాడు. ఈసారి మాత్రం మర్చిపోయాడా? అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే అక్కినేని హీరో అఖిల్ కి విషెస్ చెప్పిన చరణ్.. బన్నీకి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ శుభాకాంక్షలు చెప్పలేదు. దీంతో బన్నీ-చరణ్ ఫ్యాన్స్ గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. మరి ఈ రోజు ముగిసిలోపు చెబుతాడా లేదా అనేది చూడాలి?

My dearest brother @AkhilAkkineni8 happy birthday!! Wishing lots of happiness and success!!