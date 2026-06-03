 నాట్‌ అధ్యక్షుడిగా టాలీవుడ్‌ నిర్మాత | Raj Allada Appointed As A NATS President | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాట్‌ అధ్యక్షుడిగా టాలీవుడ్‌ నిర్మాత

Jun 3 2026 12:44 PM | Updated on Jun 3 2026 12:50 PM

Raj Allada Appointed As A NATS President

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సొసైటీ (ఎన్‌.ఎ.టి.ఎస్‌) నూతన అధ్యక్షుడిగా టాలీవుడ్‌ నిర్మాత(ఇటీవల వచ్చిన నిలవే చిత్రానికి నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు) రాజ్‌ అల్లాడ ఎన్నికయ్యారు. 2026–2028కి గాను నూతన కమిటీ, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. న్యూజెర్సీకి చెందిన టెక్నాలజీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ రాజ్‌ అల్లాడ 2009 నుంచి ‘ఎన్‌.ఎ.టి.ఎస్‌’లో వాలంటీర్‌గా సేవలందిస్తున్నారు. సంస్థలో పలు బాధ్యతలు నిర్వర్తించడంతో పాటు పలుమార్లు  బోర్డ్‌ మెంబర్‌గా చేశారు. 

సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆయన చూపిన నిబద్ధత, తపన వల్ల అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. ఈ నూతన కార్యవర్గంలో అధ్యక్షుడిగా రాజ్‌ అల్లాడ, వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా (ప్రోగ్రామ్స్‌) రాజేష్‌ కండ్రు, వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా (ఫైనాన్స్‌ అండ్‌ మార్కెటింగ్‌) అనుదీప్‌ అర్లా, వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా (సర్వీసెస్‌) రాజ్యలక్ష్మి చిలుకూరి, కార్యదర్శిగా సుధీర్‌ మిక్కిలినేని, ఖజాంచీగా రామ్‌ నరేష్‌ కొమ్మనబోయిన, జాయింట్‌ సెక్రటరీగా భానులంక, జాయింట్‌ ట్రెజరర్‌గా వెంకట శాఖమూరి బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : అలిపిరి వద్ద పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో అనుచిత ప్రవర్తన (ఫొటోలు)
photo 2

చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)
photo 3

'పెద్ది' భామ.. చీరలో నిండుగా అందంగా (ఫొటోలు)
photo 4

'కాక్‌టెయిల్ 2' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌...రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా క్షమాభిక్షపై 91 మంది విడుదల (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran attacks US bases in Kuwait 1
Video_icon

ఇరాన్ అమెరికా మధ్య మళ్లీ భీకర యుద్ధం..
Big Shock To Donald Trump Governance 2
Video_icon

ట్రంప్ కి అమెరికా కోర్ట్ బిగ్ షాక్.. 180 కోట్ల డాలర్ల ఫండ్స్ రద్దు.!
Special Story on Package Star Pawan Kalyan 3
Video_icon

పవన్ కల్యాణ్‌కు కర్మ ఇస్తున్న రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఏంటి ?
Perni Nani Shocking Comments On Nara Bhuvaneswari Over Amaravati Farmers 4
Video_icon

భువనేశ్వరి గారు తన రెండు గాజులు ఇస్తుంటే ఎంతో ప్రేమ అనుకున్న..
Farmer Making Hilarious Fun With Perni Nani Over Amaravathi Floods 5
Video_icon

మునిగిపోయిందన్న మునిగిపోయింది, పేర్ని నానితో రైతు సరదా సన్నివేశం
Advertisement
 