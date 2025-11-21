 రాజాసాబ్‌: విజిల్స్‌ వేయించే సాంగ్‌ వస్తోంది! | Prabhas' The Raja Saab First Song Release Date Announced – Whistle-Worthy Anthem Coming Soon | Sakshi
Nov 21 2025 1:16 PM | Updated on Nov 21 2025 2:36 PM

Prabhas The Raja Saab Movie First Single Release Date Out

డార్లింగ్‌ ప్రభాస్‌ (Prabhas) వరుస సినిమాలు చేస్తున్నాడు. హను రాఘవపూడితో 'ఫౌజీ', సందీప్‌రెడ్డి వంగాతో 'స్పిరిట్‌', నాగ్‌ అశ్విన్‌తో 'కల్కి 2898 ఏడీ' సీక్వెల్‌, ప్రశాంత్‌ నీల్‌తో 'సలార్‌ 2', మారుతితో 'ది రాజాసాబ్‌' సినిమాలు చేసుకుంటూ పోతున్నాడు. వీటిలో ది రాజాసాబ్‌ ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో రిలీజవుతుందని మొదట్లో ప్రకటించారు. 

ఫస్ట్‌ సాంగ్‌
కానీ, పలు కారణాల రీత్యా దాన్ని వాయిదా వేశారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 9న విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ది రాజాసాబ్‌ నుంచి ఇప్పటివరకు టీజర్‌, ట్రైలర్‌ మాత్రమే చూశారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్‌ సాంగ్‌ రాబోతుందని అప్‌డేట్‌ వదిలారు. నవంబర్‌ 23న రెబల్‌ సాంగ్‌ రిలీజ్‌ కానుందని సోషల్‌ మీడియాలో వెల్లడించారు (#TheRajaSaab First Single #RebelSaab Release Date). 

విజిల్‌ కొట్టించేలా..
ఈ పాట మీతో విజిల్‌ కొట్టించేలా ఉంటుందంటూ ప్రభాస్‌ పోస్టర్‌ కూడా షేర్‌ చేశారు. అందులో ప్రభాస్‌ ఫుల్‌ ఎనర్జీతో అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీంతో ఈ పాట కోసం అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ది రాజా సాబ్‌ మూవీ విషయానికి వస్తే ఇందులో నిధి అగర్వాల్‌, మాళవికా మోహన్‌, రిద్ధి కుమార్‌ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. పీపుల్స్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, కృతీ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

 

 

చదవండి: అమల ఫ్యామిలీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ గురించి తెలుసా?

