'పెళ్లిలో పెళ్లి' టైటిల్ ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్

శివ సాయిరిషి, సంస్కృతి గోరే, విష్ణు ప్రియ, ఉమా మహేశ్వరరావు, తనికెళ్ల భరణి నటిస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా 'పెళ్లిలో పెళ్లి'. గణేష్ కోలి నిర్మాత. శ్రీకాంత్ సంబరం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నటుడు తనికెళ్ల భరణి, యంగ్ హీరో ఆకాష్ జగన్నాథ్ అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. షోలాపూర్కు తెలుగు వాళ్లు వెళ్లి వందేళ్లవుతోంది. కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చి ఒక తెలుగు సినిమాను చేసింది మాత్రమే మేమే. ఆ వినాయకుడే మమ్మల్ని ఇక్కడిదాకా నడిపించాడని అనిపిస్తోంది. ఈ చిత్రం మా అందరికీ ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ. ఆ ఎమోషన్ ప్రేక్షకులకు కూడా రీచ్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాం అని చెప్పుకొచ్చారు.