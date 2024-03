ఆస్కార్‌ వేడుకలకు రంగం సిద్ధమైంది. రేపు ఉదయం 96వ అకాడమీ అవార్డు సెలబ్రేషన్స్‌ జరగనున్నాయి. భారత్‌కు చెందిన అమ్మాయి నిషా పహుజా తెరకెక్కించిన టు కిల్‌ ఎ టైగర్‌ అనే చిత్రం డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్‌ కేటగిరీలో నామినేషన్‌ దక్కించుకుంది. ఆస్కార్‌ పురస్కారాల ప్రకటనకు ఒకరోజు ముందు ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో నేటి నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది.

కథేంటంటే..

13 ఏళ్ల వయసు చిన్నారి నిషాకు చదువు, ఆటలు తప్ప మరొకటి తెలియదు. అన్యం పుణ్యం తెలియని ఆ పల్లెటూరి అమాయకురాలిపై కీచకులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడతారు. ఈ ఘటనతో పాప భవిష్యత్తు అంధకారంగా మారుతుంది. కానీ తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు. న్యాయం కోసం పోరాటం మొదలుపెడతారు. ఇది సినిమానే కాదు రియల్‌గానూ జరిగింది. 2017లో జార్ఖండ్‌లోని రాంచీలో జరిగిన యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా ఈ సినిమా తీశారు. భారత సంతతికి చెందిన కెనడావాసి నిషా పహుజా అద్భుతంగా తెరకెక్కించింది.

ఓటీటీలో..

ఈ సినిమా ఇప్పటికే టోర్నటో ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిలిం ఫెస్టివల్‌లోనూ సత్తా చాటింది. అమెరికాలో ఈ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజవగా ఇండియాలో మాత్రం థియేటర్లలో కాకుండా నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజైంది. నేషనల్‌ ఫిలిం బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ కెనడా వెబ్‌సైట్‌లోనూ దీన్ని ఫ్రీగా చూసేయొచ్చు. మరింకెందుకు ఆలస్యం.. హృదయాన్ని మెలిపెట్టే ఈ సినిమానూ మీరూ చూసేయండి..

A real tale of courage, resilience and grit in the face of adversity- now an Academy Award nominee for Best Documentary Feature 🔥🙌

To Kill A Tiger, now streaming, only on Netflix!#ToKillATigerOnNetflix @ToKillATigerDoc #StandWithHer @NishaPahuja pic.twitter.com/eL4YBTRwLM

— Netflix India (@NetflixIndia) March 10, 2024