 ఓటీటీలో భారీ యాక్షన్‌ సినిమా.. సడెన్‌గా తెలుగులో స్ట్రీమింగ్‌ | New Avengers Thunderbolts Movie Telugu OTT Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓటీటీలో భారీ యాక్షన్‌ సినిమా.. సడెన్‌గా తెలుగులో స్ట్రీమింగ్‌

Aug 27 2025 1:11 PM | Updated on Aug 27 2025 1:11 PM

New Avengers Thunderbolts Movie Telugu OTT Details

హాలీవుడ్‌ భారీ యాక్షన్‌ సినిమా 'థండర్‌ బోల్ట్స్‌' ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.  మార్వెల్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం మే 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. జేక్ ష్రియర్ (Jake Schreier) దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ భారీ కలెక్షన్స్‌ రాబట్టింది. ఈ మూవీకి న్యూ అవేంజ‌ర్స్ (New Avengers) అనే ట్యాగ్‌లన్‌ ఉండటంతో ఫ్యాన్స్‌లో కూడా ఆసక్తి పెరిగింది. అవెంజర్స్ లేని సమయంలో దేశాన్ని కాపాడేందుకు వాలంటీనా టీమ్‌  'థండర్ బోల్ట్స్'ని రెడీ చేస్తుంది.  ఈ పాయింట్‌తోనే సినిమా ప్రారంభమౌతుంది.

'థండర్‌ బోల్ట్స్‌: న్యూ అవేంజ‌ర్స్'  చిత్రాన్ని మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌లో భాగంగానే  తెరకెక్కించారు.  మార్వెల్ కామిక్స్‌లోని సూపర్ విలన్‌లు ఒక టీమ్‌గా ఏర్పడటాన్ని ఇందులో చూపిస్తారు. అయితే, సడెన్‌గా జియోహాట్‌స్టార్ ((JioHotstar))‌లో ఈ చిత్రం ఆగష్టు 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్‌, ఇంగ్లీష్‌లో అందుబాటులో ఉంది. రెంట్‌ విధానంలో ఇప్పటికే జూలై 1 నుంచే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. అయితే, ఇతర దేశాల్లోని అభిమానులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడు జియోహాట్‌స్టార్‌ ఇండియాలోని ప్రేక్షకులకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

థండర్ బోల్ట్స్ చిత్రంలో   ఫ్లోరెన్స్ పగ్, సెబాస్టియన్ స్టాన్, డేవిడ్ హార్బర్, వ్యాట్ రస్సెల్, హన్నా జాన్-కామెన్, గెరాల్డిన్ విశ్వనాథన్, లూయిస్ పుల్మాన్ వంటి హాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ నటించారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఘనంగా వినాయక చవితి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 2

యాంకర్ లాస్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

వినాయక చవితి పూజకుపయోగించే పత్రి పేర్లు వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసా?
photo 4

ఫ్రెండ్స్‌తో థాయిలాండ్ వెళ్లిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

నాకు తెలిసిన శక్తిమంతమైన మహిళ: పీవీ సింధు భావోద్వేగం (ఫొటోలు)

Video

View all
10 Workers Stuck in Flood Waters At Kamareddy 1
Video_icon

Kamareddy Incident: జలదిగ్బంధంలో కార్మికులు

Another Train Theft in Palnadu District 2
Video_icon

పల్నాడు జిల్లా నడికుడి రైల్వే జంక్షన్ వద్ద దోపిడి
Onion Prices Fall in Kurnool 3
Video_icon

భారీగా పడిపోయిన ఉల్లి ధరలు .. క్వింటాకు ..!
Road Accident on National Highway 44 in Medak 4
Video_icon

మెదక్ జిల్లా నార్సింగిలో రోడ్డు ప్రమాదం
YS Jagan Attend Ganapati Pooja in Tadepalli 5
Video_icon

Tadepalli: గణపతి పూజలో వైఎస్ జగన్
Advertisement
 