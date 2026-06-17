 నువ్వే నా లైఫ్‌కి... | Narne Nithiin announces a new-age survival actioner | Sakshi
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నువ్వే నా లైఫ్‌కి...

Jun 20 2026 12:31 AM | Updated on Jun 20 2026 12:31 AM

Narne Nithiin announces a new-age survival actioner

‘మ్యాడ్, ఆయ్, మ్యాడ్‌ స్క్వేర్‌’ చిత్రాల ఫేమ్‌ నార్నే నితిన్‌ హీరోగా కొత్త సినిమా ప్రకటన వచ్చింది. ‘జూనియర్‌’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధాకృష్ణ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కేవీఎన్‌ ప్రోడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ కె. నారాయణ నిర్మించనున్నారు. నార్నే నితిన్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

‘ఆకాశంలో ఉంటుంది మూన్‌... నువ్వే నా లైఫ్‌కి క్వీన్‌...’ అనే వాక్యాలు పోస్టర్‌లో ఉన్నాయి. హీరో ఎన్టీఆర్‌ (నార్నే నితిన్‌ బావ) ఈ పోస్టును లైక్‌ చేసినట్లు చూపించారు. ‘‘ప్రేమ, హాస్యం, భావోద్వేగాల సమ్మేళనంగా రూపొందనున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు పూర్తి స్థాయి వినోదాన్ని అందించేలా ఉంటుంది. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తాం’’ అని మేకర్స్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాకి కెమెరా: రామ మారుతి.
 

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