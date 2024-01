నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని బాక్సాఫీస్‌ లెక్కల కన్నా ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకోవడమే ముఖ్యమని ఫీలవుతుంటాడు. అయితే తను ఎంచుకునే వైవిధ్యమైన కంటెంట్‌కు కొన్నిసార్లు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కూడా మంచి కలెక్షన్లే వస్తుంటాయి. అది దసరా సినిమాతో నిరూపితమైంది. తాజాగా హాయ్‌ నాన్నతో మరో బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ ఖాతాలో వేసుకున్నాడీ హీరో.

డిసెంబర్‌ 7న రిలీజైన హాయ్‌ నాన్న

నాని, మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ జంటగా, బేబీ కియారా ఖన్నా కీలకపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘హాయ్‌ నాన్న’. శౌర్యువ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను మోహన్‌ చెరుకూరి, డాక్టర్‌ విజయేందర్‌ రెడ్డి తీగల నిర్మించారు. ఈ నెల 7న రిలీజైన ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్‌ స్పందన లభించింది. ఫలితంగా మంచి కలెక్షన్లు రాబట్టింది. అయితే డిసెంబర్‌ 22న విడుదలైన సలార్‌ హాయ్‌ నాన్న మూవీకి గట్టి పోటీనిచ్చింది.

ఇప్పటివరకు వచ్చిందెంతంటే?

సోషల్‌ మీడియాలో అంత హడావుడి లేకపోయినా సైలెంట్‌గా బాగానే రాబట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా అధికారిక కలెక్షన్లను ప్రకటించింది చిత్రయూనిట్‌. హాయ్‌ నాన్న ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.75 కోట్లకు పైగా రాబట్టిందని తెలిపింది. ఇక ఈ మూవీ థియేటర్లలో ఆడుతుండగానే ఓటీటీ రిలీజ్‌ డేట్‌ కూడా ప్రకటించేశారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో జనవరి 4 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నట్లు వెల్లడించారు. మరి థియేటర్లలో ఈ సినిమా చూడటం మిస్‌ అయినవారు ఓటీటీలో చూసి ఆనందించండి.

Ending the year on a BLOCKBUSTER NOTE 💥🧨

Thank you all for embracing good cinema and giving us a warm hug 🤗#HiNanna magic has made a 75Crore+ Worldwide Gross ❤️‍🔥 and this is our victory 🤗#BlockbusterNanna

Natural 🌟 @NameIsNani @Mrunal0801 @PriyadarshiPN @shouryuv… pic.twitter.com/Ywl7pFPAEz

— Vyra Entertainments (@VyraEnts) December 31, 2023