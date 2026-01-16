 షార్ట్‌ ఫిలిం పోటీ.. రూ.10 కోట్ల సినిమా తీసే ఛాన్స్‌ | Manchu Vishnu Avaa Entertainments Announce Short Film Competition | Sakshi
Manchu Vishnu: షార్ట్‌ ఫిలిం పోటీని ప్రకటించిన మంచు విష్ణు

Jan 16 2026 9:12 PM | Updated on Jan 16 2026 9:12 PM

Manchu Vishnu Avaa Entertainments Announce Short Film Competition

హీరో మంచు విష్ణు సంక్రాంతి సందర్భంగా ఓ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పాడు. కొత్త టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఒక పోటీ పెడుతున్నట్లు తెలిపాడు. అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్ - సీజన్ 1ను ప్రకటించాడు. మేరకు అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ పోటీలో పాల్గొనేవారు గరిష్టంగా 10 నిమిషాల నిడివి గల లఘు చిత్రాలను సమర్పించవచ్చని తెలిపింది. 

కథ చెప్పడం, దర్శకత్వ దృష్టి ఆధారంగా విజేతలను నిర్ణయిస్తామంది. ఈ పోటీలో గెలుపొందిన దర్శకుడుకి పది కోట్ల బడ్జెట్‌తో సినిమా తీసే అవకాశాన్ని నటుడు, నిర్మాత మంచు విష్ణు కల్పించనున్నాడు. అర్హులైన దర్శకులను మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాల్లోకి తీసుకు రావడమే ఈ పోటీ ప్రధాన లక్ష్యం.

 

