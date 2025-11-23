 ధనుశ్ బాలీవుడ్ మూవీ.. ఆసక్తిగా తెలుగు టైటిల్! | Dhanush Bollywood Movie Telugu titl Revealed | Sakshi
Dhanush: ధనుశ్ బాలీవుడ్ మూవీ.. ఆసక్తిగా తెలుగు టైటిల్!

Nov 23 2025 5:19 PM | Updated on Nov 23 2025 5:19 PM

Dhanush Bollywood Movie Telugu titl Revealed

కోలీవుడ్ హీరో ధనుశ్ బాలీవుడ్‌లో నటిస్తోన్న రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ తేరే ఇష్క్ మే(Tere Ishq Mein Movie). ఈ మూవీకి ఆనంద్‌ ఎల్‌. రాయ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 2023లోనే ఈ సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించినప్పటికీ కొన్ని కారాణాల వల్ల వాయిదా పడుతూనే వచ్చింది. ఎట్టకేలకు ఏడాదిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేస్తోంది. ఇటీవలే మూవీ ట్రైలర్ను కూడా మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు

ఈ మూవీలో ఆదిపురుష్ భామ కృతి సనన్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. తాజాగా మూవీ తెలుగు టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. టాలీవుడ్లో అమరకావ్యం అనే పేరుతో చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 28న హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ మూవీని టీ సిరీస్‌ బ్యానర్‌లో ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, హిమాన్షు శర్మ, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ నిర్మించారు.

 

