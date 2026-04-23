ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న అజిత్‌

తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది. కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు అజిత్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. చెన్నైకి దక్షిణాన ఉన్న తిరువన్నీయుర్ పోలింగ్ కేంద్రంలో తొలి ఓటు వేసిన వ్యక్తిగా అజిత్ గుర్తింపు పొందారు. బెల్జియంలో అంతర్జాతీయ కార్ రేసింగ్ పోటీలో విజేతగా నిలిచిన అజిత్.. ఎన్నికల సందర్భంగా బుధవారం ఇండియాకు వచ్చారు. అందరికంటే ముందుగా పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని ఓటు వేయడంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
தமிழ்நாட்டின் முதல் ஓட்டு.. முதல் ஆளாய் வாக்களித்த நடிகர் அஜித்!
— News Tamil 24x7 (@NewsTamilTV24x7) April 23, 2026