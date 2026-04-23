ఆర్టీసీ సమ్మె.. బస్సుకో కానిస్టేబుల్‌!

ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె రెండో రోజు హైలైట్స్..
- తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మె
- ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసిన యాజమాన్యం
- అద్దె బస్సులు, ప్రైవేట్ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లతో నడిపించే ప్రయత్నం
- అడ్డుకుంటున్న కార్మిక సంఘాలు
- పోలీసుల భద్రత మధ్య నడుస్తున్న బస్సులు
- బస్సుకో కానిస్టేబుల్ను ఏర్పాటు చేయిస్తున్న వైనం
కరీంనగర్ జిల్లా
- రెండో రోజూ కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మె..
- ఉమ్మడి జిల్లాలోని 11 డిపోల్లో మొత్తం వెయ్యి బస్సులకు గాను డిపోలకే పరిమితమైన సగానికి పైగా బస్సులు
- ప్రైవేట్ డ్రైవర్లతో ప్రధాన రూట్లలో బస్సులు నడుపుతున్న ఆర్టీసీ
- మరికొన్ని ఊళ్లకు బస్సులు లేక, ఉన్నా సరిపడా రాకపోవడంతో బస్టాండ్లలో ప్రయాణీకుల నిరీక్షణ
- ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు వర్సెస్ సర్కార్ ప్రతిష్ఠంభనతో ప్రయాణీకుల ఇక్కట్లు.
- ఆర్టీసీ సమ్మెతో ఇష్టారాజ్యంగా ప్రైవేట్ వాహనాల దందా.
- అధిక ధరలు వసూళ్లు.
సూర్యాపేట జిల్లా :
- రెండవ రోజు కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మె
- సూర్యాపేట డిపో ఎదుట బైటాయించి కార్మికుల ధర్నా
- బస్సులను బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు
- తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె.
- ఆర్టీసీ సమ్మెతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు.
- వీలైనన్ని ఎక్కవ బస్సులు నడుపుతున్నామంటున్న అధికారులు.
- ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల డ్రైవర్లు, తాత్కాలిక డ్రైవర్ల సమీకరణ.
- సిబ్బందిని అడ్డుకుంటే పీడీపీపీ చట్టం కింద కేసులు.
నల్లగొండ జిల్లా
- మిర్యాలగూడలో రెండవ రోజు కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె
- ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందితో బస్సులను నడిపిస్తున్న అధికారులు
- బస్టాండ్లో భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
- బస్టాండ్ వద్దకు చేరుకొని ఆందోళనలకు దిగిన కార్మికులు
హైదరాబాద్..
- నేడు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ..
- ఆర్టీసీ సమ్మె, కాళేశ్వరంపై హైకోర్టు తీర్పు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలపై చర్చించనున్న కేబినెట్..
- ఇందిరమ్మ కుటుంబ భీమా విధివిధానాలపై నిర్ణయం తీసుకోనున్న కేబినెట్..
- ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళిక, అజారుద్దీన్-కోదండరాం ఎమ్మెల్సీల అభ్యర్థిత్వంపై చర్చించనున్న కేబినెట్..
- మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియ, నిర్వహణపై చర్చించనున్న కేబినెట్..