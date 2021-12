Super Typhoon Rai Hits Philippines: ఫిలిప్పీన్స్‌లో రాయ్‌ టైఫూన్‌ విధ్వంసం సృష్టించింది. ఈ తుపాను కారణంగా సుమారు 21 మంది మృతి చెందారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఫిలిప్ఫీన్స్‌కు దక్షిణ, మధ​ ఉ‍న్న ప్రాంతాలు దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో 3 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు తమ ఇళ్లు, బీచ్ ఫ్రంట్ రిసార్ట్‌లను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయారు.

పర్యాటక ద్వీపం అయిన ఫిలిప్పీన్స్‌లో ఈ టైఫూన్‌ తుపాను కారణంగా గంటకు 195 కిలోమీటర్ల (గంటకు 120 మైళ్లు) వేగంతో కూడిన గాలులు వీచాయి. అంతేకాదు కుండ పోత వర్షం గ్రామాలను ముంచెత్తింది. పైగా అనేక ప్రాంతాలతో కమ్యూనికేషన్లు తెగిపోయాయి. అంతేకాక ఈదురుగాలులకు చెట్లు, విద్యుత్‌ స్థంభాలు పడిపోవడంతో విద్యుత్‌కి అంతరాయం ఏర్పడిందని విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు తెలిపారు.\

🔴PHILIPPINES: TYPHOON RAI INTENSIFIED TO CAT 5 STORM! #TyphoonRai / #TyphoonOdette rapidly intensified to a Category 5 storm before making landfall in the Southern Philippines on Thursday, forcing mass evacuations. #BreakingNews #Video #Storm #Tornado pic.twitter.com/yoTof2i6Uk

గత దశాబ్దంలో డిసెంబర్ నెలలో ఫిలిప్పీన్స్‌ను తాకిన అత్యంత శక్తివంతమైన తుఫానులలో ఇదొకటి అని ఫిలిప్పీన్స్‌లోని ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెడ్‌క్రాస్ రెడ్ క్రెసెంట్ సొసైటీల అధిపతి అల్బెర్టో మీడియాకి వెల్లడించారు. ఈ మేరకు 18 వేలకు పైగా మిలిటరీ, పోలీసు, కోస్ట్ గార్డ్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెస్య్కూ సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటారని జాతీయ విపత్తు ఏజెన్సీ ప్రతినిధి మార్క్ టింబాల్‌ తెలిపారు.

At least 12 people have died in the strongest #typhoon to hit the #Philippines, after the #storm swept across the archipelago uprooting trees, toppling power poles and #flooding villages.

Severe flooding in #Mindanao.#TyphoonOdette #Rains #TyphoonRai pic.twitter.com/j7IiLG8WCR

— 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) December 18, 2021