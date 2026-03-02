 ఇరాన్‌ యుద్ధంపై ట్రంప్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు | US and israel Attacks on Iran 2nd March Live Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

ఇరాన్‌ యుద్ధంపై ట్రంప్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు

అమెజాన్‌ డేటా సెంటర్‌లో అగ్నికీలలు

  • అమెజాన్‌ డేటా సెంటర్‌లో అగ్నికీలలు
  • యూఏఈలోని అమెజాన్‌ డేటా సెంటర్‌లో అగ్నికీలలు
  • ప్రకటించిన అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌
  • ఆదివారం డేటా సెంటర్‌పై దాడి జరిగినట్లు అనుమానాలు
  • తాత్కాలికంగా విద్యుత్తు సరఫరా నిలిపివేత 
2026-03-02 09:20:09

సైన్యానికి ట్రంప్‌ ఆఫర్‌

  • ఇరాన్‌ ఐఆర్‌జీసీ, మిలిటరీ దళాలకు ట్రంప్‌ ఆఫర్‌
  • ఆయుధాలు వదిలేసిన వారికి ఇమ్యూనిటీని ఇస్తామన్న ట్రంప్‌
  • ఆయుధాలు వదలకపోతే చావు తప్పదని హెచ్చరిక
  • ప్రస్తుత అవకాశాన్ని వాడుకొని ఇరాన్‌ ప్రజలు స్వాతంత్ర్యం పొందాలని ట్రంప్‌ పిలుపు
2026-03-02 09:20:09

అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్‌ దాడి

  • అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్‌ దాడి
  • 390 క్షిపణులు.. 830 డ్రోన్లతో పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్‌ దాడి
  • వెల్లడించిన అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌
  • యూఏఈపై 541 డ్రోన్లు, 165 బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులను ప్రయోగించిన ఇరాన్‌..
  • వీటిల్లో 506 డ్రోన్లు, 152 క్షిపణులను కూల్చేసినట్లు వెల్లడించిన అమెరికా రక్షణశాఖ
  • కువైట్‌పై 97 బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులు, 283 డ్రోన్లు ప్రయోగించిన టెహ్రాన్‌..
  • ఈ దాడుల్లో ఒకరు మృతి, 30 మందికి గాయాలు
  • 45 క్షిపణులు, తొమ్మిది డ్రోన్లను కూల్చిన బహ్రెయిన్‌
  • ఖతార్‌పై శనివారం 66 క్షిపణులు ప్రయోగించిన ఇరాన్‌
2026-03-02 09:16:20

ఇజ్రాయెల్‌లో సైరన్ల మోత..

  • ఇజ్రాయెల్‌పై ఇరాన్‌ దాడులు
  • ఇరాన్‌ దాడుల నేపథ్యంలో టెలీ అవీవ్‌లో సైరన్ల మోత.
  • అర్ధరాత్రి ఇజ్రాయెల్‌పై విరుచుకుపడిన ఇరాన్‌ డ్రోన్లు. 
2026-03-02 09:14:01

హెజ్‌బొల్లా స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు

  • లెబనాన్‌ రాజధాని బీరుట్‌లోని హెజ్‌బొల్లా స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు
  • ఇజ్రాయెల్‌పై దాడికి బాధ్యత తీసుకొంటూ హెజ్‌బొల్లాకు చెందిన అల్‌ మనార్‌ నెట్‌వర్క్‌ ప్రకటన
  • మరోవైపు లెబనాన్‌లోని హెజ్‌బొల్లాపై దాడులను ధ్రువీకరించిన ఐడీఎఫ్‌
  • రాత్రి హెజ్‌బొల్లా తమపై దాడులు మొదలుపెట్టిందని వెల్లడించిన ఐడీఎఫ్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ స్టాఫ్‌ ఎయాల్‌ జమీర్‌
2026-03-02 09:10:21

యుద్ధం నాలుగు వారాలపాటు జరగొచ్చు: ట్రంప్‌

  • ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. 
  • వాషింగ్టన్‌కు బయలదేరే ముందు న్యూయార్క్‌ టైమ్స్‌ ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు
  • యుద్ధం నాలుగు వారాలపాటు జరగొచ్చు
  • ఇరాన్‌లో పాలన బదిలీపై విభిన్న వ్యూహాలను వెల్లడించిన ట్రంప్‌
2026-03-02 09:09:20
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బ్రహ్మానందం కొడుకు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ టీటీడీ ఆలయంలో విజయ్-రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ పార్టీలో అల్లు అర్జున్-స్నేహ (ఫొటోలు)
photo 4

ఇరాన్‌: ఖమేనీ మృతి.. మద్దతుదారుల కన్నీరుమున్నీరు (ఫొటోలు)
photo 5

మహిళ కబడ్డీ మూవీ ప్రెస్‌ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Missile Attack on Dubai Airport Iran Israel War Update 1
Video_icon

ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు.. దుబాయ్ ఎయిర్ పోర్ట్ ధ్వంసం
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei assassinated 2
Video_icon

ఖమేనీ నివాసంపై 30 బాంబులు 1500KM నుండి వేసేసిన ఇజ్రాయెల్..
PV Sindhu Video From Dubai 3
Video_icon

భయం భయంగా ఉంది.. దుబాయ్ లో తాజా పరిస్థితిపై PV సింధు వీడియో
Iran Attacks Oil Tanker Passing Through Strait Of Hormuz 4
Video_icon

హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ దెబ్బ.. మంటల్లో ఆయిల్ ట్యాంకర్లు
Kodali Nani Strong Warning to Nara Lokesh over Attack on Ambati Rambabu house 5
Video_icon

అంబటి రాంబాబు హీరో.. లోకేష్.. గుర్తుపెట్టుకో.. పిచ్చిపిచ్చి వేషాలేస్తే..
Advertisement
 