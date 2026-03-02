Live Updates
ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
అమెజాన్ డేటా సెంటర్లో అగ్నికీలలు
సైన్యానికి ట్రంప్ ఆఫర్
- ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ, మిలిటరీ దళాలకు ట్రంప్ ఆఫర్
- ఆయుధాలు వదిలేసిన వారికి ఇమ్యూనిటీని ఇస్తామన్న ట్రంప్
- ఆయుధాలు వదలకపోతే చావు తప్పదని హెచ్చరిక
- ప్రస్తుత అవకాశాన్ని వాడుకొని ఇరాన్ ప్రజలు స్వాతంత్ర్యం పొందాలని ట్రంప్ పిలుపు
అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి
- అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి
- 390 క్షిపణులు.. 830 డ్రోన్లతో పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి
- వెల్లడించిన అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్
- యూఏఈపై 541 డ్రోన్లు, 165 బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించిన ఇరాన్..
- వీటిల్లో 506 డ్రోన్లు, 152 క్షిపణులను కూల్చేసినట్లు వెల్లడించిన అమెరికా రక్షణశాఖ
- కువైట్పై 97 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 283 డ్రోన్లు ప్రయోగించిన టెహ్రాన్..
- ఈ దాడుల్లో ఒకరు మృతి, 30 మందికి గాయాలు
- 45 క్షిపణులు, తొమ్మిది డ్రోన్లను కూల్చిన బహ్రెయిన్
- ఖతార్పై శనివారం 66 క్షిపణులు ప్రయోగించిన ఇరాన్
ఇజ్రాయెల్లో సైరన్ల మోత..
- ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ దాడులు
- ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో టెలీ అవీవ్లో సైరన్ల మోత.
- అర్ధరాత్రి ఇజ్రాయెల్పై విరుచుకుపడిన ఇరాన్ డ్రోన్లు.
హెజ్బొల్లా స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు
- లెబనాన్ రాజధాని బీరుట్లోని హెజ్బొల్లా స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు
- ఇజ్రాయెల్పై దాడికి బాధ్యత తీసుకొంటూ హెజ్బొల్లాకు చెందిన అల్ మనార్ నెట్వర్క్ ప్రకటన
- మరోవైపు లెబనాన్లోని హెజ్బొల్లాపై దాడులను ధ్రువీకరించిన ఐడీఎఫ్
- రాత్రి హెజ్బొల్లా తమపై దాడులు మొదలుపెట్టిందని వెల్లడించిన ఐడీఎఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఎయాల్ జమీర్
యుద్ధం నాలుగు వారాలపాటు జరగొచ్చు: ట్రంప్
- ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.
- వాషింగ్టన్కు బయలదేరే ముందు న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
- యుద్ధం నాలుగు వారాలపాటు జరగొచ్చు
- ఇరాన్లో పాలన బదిలీపై విభిన్న వ్యూహాలను వెల్లడించిన ట్రంప్